"Planujemy wydać 3-4 remake'i w 2021 roku i przynajmniej dwie produkcje własne. 31 marca 2021 r. startuje early access 'The Mansion'. W ciągu bieżącego roku na pewno wydamy 'Hollow 2', a także premiera 'Rise Eterna' jest nieodległa" - powiedział Dębicki podczas czatu dla inwestorów na Stockwatch.pl.

Dodał, że prace nad "Hollow 2" idą zgodnie z aktualnym harmonogramem.

"Aktualnie pracujemy nad 'Panzer Dragoon II Zwei: Remake', 'The House of the Dead: Remake', 'Magical Drop 6', 'Shadowgate 2' i grami opartymi o licencję Square Enix" - dodał.

Według niego, wyniki w 2021 r. powinny być lepsze niż w ubiegłym roku.

"Planujemy utrzymać naszą aktualną dynamikę wzrostu przychodu w ujęciu rocznym, która jest znacznie wyższa niż 30%" - powiedział prezes.

Dębicki ma także nadzieję, że debiut spółek UF Games i Megapixel Studio nastąpi w ciągu najbliższych miesięcy.

"W najbliższych tygodniach przejdziemy na oficjalną drogę wprowadzenia akcji do obrotu oraz wystąpimy do GPW o uchwalenie pierwszego dnia obrotu akcjami tych spółek. Jesteśmy stosunkowo blisko tego terminu. Aktualnie planujemy to w pierwszej połowie 2021 roku" - zapowiedział prezes.

Dodał także, że aktualnie spółka współpracuje z około 170-180 osobami, czyli w ciągu roku liczba ta zwiększyła się o około 20-30 osób.

Forever Entertainment to notowany na NewConnect producent i wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)