"Po analizie rynkowej i chęci długofalowego budowania własnej marki serii gier mobilnych opartych o świat 'Thief Simulator' oraz możliwości swobodnego rozwoju marki 'Thief Simulator Mobile' na urządzeniach mobilnych, MobileFabric w porozumieniu z PlayWay podjęła decyzję o stworzeniu własnego brandu Thief Stories, który w całości będzie należał do MobileFabric" - czytamy w komunikacie.

Prawa majątkowe i autorskie do marki "Thief Stories" w całości należeć będą do MobileFabric, która ze sprzedaży gier z serii "Thief Stories" będzie uzyskiwać 100% wpływów. Jednocześnie podano, że PlayWay nie będzie rościł żadnych praw z tytułu tantiem, ani innych praw do gier z serii "Thief Stories".

"Koncepcję zbudowania własnego brandu 'Thief Storie's, opartego o świat 'Thief Simulator', stworzyliśmy po dokonaniu wcześniejszej szczegółowej analizy rynkowej. Wynikała ona również z chęci długofalowego budowania własnej marki serii gier mobilnych. Ostateczną decyzję o niezależnym rozwoju 'Thief Simulator Mobile' na urządzeniach mobilnych podjęliśmy wspólnie z PlayWay. Tytuł w całości będzie jednak należał do MobileFabric, która uzyska 100% wpływów ze sprzedaży gier z tej serii. Zgodnie z ustaleniami, PlayWay nie będzie również rościł żadnych praw z tytułu tantiem, ani przedkładał innych roszczeń do gier z serii 'Thief Stories'" - powiedziała prezes SimFabric Julia Leszczyńska.

Spółka wyjaśniła, że MobileFabric odpowiedzialna będzie za tworzenie i wydanie gry na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android. "Właścicielem autorskich praw majątkowych do gry 'Thief Stories' jest spółka MobileFabric, której według porozumienia będzie przysługiwało 100% wpływów i zysków ze sprzedaży gry" - podkreślono w materiale.

Równocześnie MobileFabric podpisała umowę wydawniczą z SimFabric na wydanie gry "Thief Stories" na PC oraz konsole: Nintendo Switch, PS4/PS5, Xbox One i Xbox Series S|X, a z VRFabric na wydanie gry "Thief Stories VR" na gogle wirtualnej rzeczywistości.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.

