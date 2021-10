Reklama

"Od pewnego czasu obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania Drago ze strony podmiotów działających na rynku kapitałowym. Ma to przełożenie na obecną wycenę studia, która wynosi prawie 100 mln zł. To poziom ponad 3-krotnie wyższy w porównaniu do kapitalizacji z 28 kwietnia, czyli dnia debiutu na NewConnect. Biorąc pod uwagę wzrost wartości naszej firmy, zdecydowaliśmy się na przeniesienie akcji Drago na rynek regulowany. Ufam, że pozwoli nam to osiągnąć jeszcze większą transparentność w oczach obecnych, jak i przyszłych inwestorów i tym samym przełoży się na znaczący wzrost pozycji Drago na konkurencyjnym rynku gier wideo. Aktualnie szykujemy się do rozpoczęcia formalnych aspektów realizacji tego procesu" - powiedziała prezes Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.

Drago entertainment powstało w 1998 roku w Krakowie. W 2018 roku do zespołu dołączyli Aleksy Uchański, Maciej Miąsik, Jakub Trzebiński i Mateusz Wcześniak. Wtedy też firma podjęła decyzję o przyjęciu nowej strategii i skoncentrowaniu się na produkcji własnych gier. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w kwietniu 2021 r.

(ISBnews)