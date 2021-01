Jak przekazał w piątek PKN Orlen, przedmiotem partnerstwa z Northland Power będzie wspólna realizacja projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, a kanadyjska spółka obejmie w niej docelowo 49 proc. udziałów.

"Kanadyjska firma Northland Power Inc. zostanie partnerem branżowym PKN Orlen przy realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Współpraca zakłada przygotowanie, budowę i eksploatację farmy o mocy do 1,2 GW. Kanadyjska spółka obejmie w niej docelowo 49 proc. udziałów. Rozpoczęcie budowy inwestycji planowane jest na rok 2023, a jej oddanie do użytku w roku 2026" - poinformował PKN Orlen.

Jak ocenił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, "wybór partnera do realizacji morskiej farmy wiatrowej jest kamieniem milowym pionierskiego w skali regionu procesu inwestycyjnego". "Połączenie naszych lokalnych doświadczeń, wynikających z zaawansowanych prac przygotowawczych, z globalnym know-how Northland Power pozwoli nam szybko i efektywnie realizować kolejne etapy inwestycji" - podkreślił.

"Cieszymy się, że pozyskaliśmy partnera, którego model biznesowy i wizja transformacji energetycznej pokrywa się z długofalowymi planami Grupy Orlen" - dodał szef PKN Orlen. Zaznaczył, że a współpraca partnerów przy budowie farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim "to ważny impuls rozwojowy dla branży offshore, w tym polskich przedsiębiorstw, które będą uczestniczyć w łańcuchu dostaw".

PKN Orlen wyjaśnił, że "przedmiotem partnerstwa z Northland Power Inc. będzie wspólna realizacja projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power". Koncern uściślił, że współpraca ta obejmuje przygotowanie, budowę i eksploatację farmy o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW, która według założeń inwestycyjnych zostanie objęta 25-letnim systemem wsparcia. "Przystępując do projektu kanadyjska grupa obejmie docelowo 49 proc. udziałów w inwestycji, w wyniku serii podwyższeń kapitału spółki Baltic Power" - podano w komunikacie.

Według PKN Orlen, umowa będzie obowiązywać przez 35 lat, a po tym okresie przekształci się w umowę na czas nieokreślony. "Sfinalizowanie transakcji będzie możliwe po uzyskaniu zgody urzędu antymonopolowego. Do tego czasu umowa ma charakter warunkowy" - przekazał koncern.