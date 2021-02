Nowy zbiornik wraz z infrastrukturą jest kluczowym elementem drugiego etapu programu rozbudowy świnoujskiego gazoportu. Jego wybudowanie zwiększy możliwości handlowe terminalu oraz poprawi elastyczność pracy całej instalacji.

"Pozwolenie, które otrzymaliśmy, oznacza, że możemy niezwłocznie przystąpić do budowy nowego zbiornika" - powiedział prezes spółki GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień. "Drugi etap rozbudowy terminalu jest bowiem realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj, więc wykonawca przed pozyskaniem zgód administracyjnych prowadził prace projektowe, wybierał podwykonawców i przygotowywał się do rozpoczęcia prac budowlanych" - dodał.

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki zwracał uwagę przed podpisaniem decyzji, że inwestycja oznacza zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. "Możliwość przyjmowania gazu pozwala nam być jego redystrybutorem i ta rozbudowa terminalu w Świnoujściu na to w dużej mierze pozwoli" - powiedział Bogucki. "To też jest kwestia bezpieczeństwa ceny, a także mocniejsza pozycja Polski w negocjacjach z innymi dostawcami gazu (...). Nie będziemy stawiani pod ścianą czy przymuszani do podpisywania porozumień, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, bo będziemy mieli alternatywne moiejsce, w którym ten gaz będzie mógł być przyjmowany, składowany i dalej redystrybuowany" - dodał Bogucki.

Nowy zbiornik będzie miał pojemność większą o 20 tys. m sześc. od dwóch istniejących, z których każdy ma pojemność 160 tys. m sześc. W sumie trzy zbiorniki pomieszczą około 500 tys. m sześc. skroplonego gazu ziemnego

Program rozbudowy terminalu składa się z dwóch etapów. Pierwszy to montaż dwóch dodatkowych regazyfikatorów, a drugi - budowa trzeciego zbiornika gazu skroplonego i drugiego nabrzeża dla statków.

Pierwszy etap rozbudowy jest obecnie w fazie budowlanej - wynika z informacji podanej przez GAZ-SYSTEM. Na terminal dostarczane są kluczowe urządzenia związane z rozbudową i trwają prace montażowe, które mają zakończyć się w grudniu 2021 r.

Drugi etap rozbudowy terminalu poza budową trzeciego zbiornika obejmuje także wykonanie drugiego nabrzeża do załadunku, rozładunku i przeładunku LNG oraz bunkrowania statków. Pozwoli to zwiększyć elastyczność pracy świnoujskiej instalacji oraz umożliwi uruchomienie nowych usług, na które jest coraz większy popyt na dynamicznie rozwijającym się rynku LNG - poinformował GAZ-SYSTEM. Zakończenie tego etapu planowane jest na grudzień 2023 r.

Rozbudowa świnoujskiego terminalu jest na liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej i jest objęta dofinansowaniem z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński