Gdy zamykane było to wydanie DGP, ponad 4,3 mln gospodarstw w Teksasie i setki tysięcy w Oregonie, Kentucky i Zachodniej Wirginii nie miało dostępu do elektryczności albo zdarzały się przerwy w dostawach. Główna przyczyna? Teksański system energetyczny jest zaprojektowany pod kątem ciepłego klimatu. Prezydent Joe Biden ogłosił w stanie Teksas stan wyjątkowy. Nic dziwnego. W efekcie destabilizacji elektrownie o łącznej mocy 34 GW musiały odłączyć się od systemu, ceny elektryczności poszybowały w górę, a mieszkańcy ruszyli do sklepów, by zaopatrzyć się w gaz i drewno na opał.