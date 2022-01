Od września 2020 r. do stycznia 2022 r. Artur Warzocha pełnił funkcję prezesa spółki Tauron Nowe Technologie (spółka w 100% zależna od Taurona), gdzie nadzorował strategiczne projekty dotyczące kogeneracji, odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności. Od listopada 2019 r. do września 2020 r. pełnił funkcję zastępcy prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W latach 2015-2019 był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. W latach 2008-2015 był związany z Najwyższą Izbą Kontroli, gdzie zajmował stanowisko głównego specjalisty kontroli państwowej. Od 2010 r. do 2014 r. sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego IV kadencji. Od 2006 r. do 2007 r. był I Wicewojewodą Śląskim, wymieniono.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.