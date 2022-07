To prawda, że Niemcy będą musiały na krótki czas reaktywować elektrownie węglowe jako rezerwę awaryjną - "ale tylko jako rezerwę awaryjną", podkreśliła w poniedziałek Annalena Baerbock. "Nie oznacza to jednak, że rezygnujemy z naszego celu 1,5 stopnia. I nie oznacza to również, że spowalniamy ekspansję odnawialnych źródeł energii".

Podczas Petersberskiego Dialogu Klimatycznego ministrowie i przedstawiciele około 40 krajów chcą uzgodnić dalszy kurs w walce ze zmianami klimatu. Podczas dwudniowego spotkania głos zabiorą także kanclerz Niemiec Olaf Scholz oraz prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi. Niemcy i Egipt są gospodarzami konferencji, która ma również wyznaczyć kierunek światowej konferencji klimatycznej COP27 na początku listopada w egipskim mieście Sharm el-Sheikh - pisze agencja dpa.