"Rozmawiamy na temat poszerzenia wykazu branż o nowe kody PKD w ramach obowiązywania Tarczy Branżowej. Szczególnie dotyczy to małych i średnich firm, które mają problemy w związku z wprowadzaniem regionalnych lockdownów" - powiedziała Semeniuk na konferencji prasowej w Krakowie.

Dodała, że nie będzie osobnej tarczy dla Warmii i Mazur, choć trwają rozmowy o różnych możliwościach wsparcia i "to może jeszcze ulec zmianie".

Obowiązywanie tarczy branżowej zostanie wydłużone do końca marca. W ocenie resortu, przed nami są jeszcze trudne dni i miesiące, konieczne jest w związku z tym wykonanie kroku do tyłu, czyli zarządzanie lockdownów lokalnych, aby nie doprowadzić do zamknięcia gospodarki.

Według wiceminister, jest jeszcze zbyt wcześnie, aby w ogóle rozmawiać o luzowaniu obostrzeń.