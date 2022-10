"Z okazji 15. rocznicy premiery gry 'Wiedźmin', CD Projekt Red ogłosił, że trwają prace nad nową wersją pierwszej części przygód Geralta z Rivii. Podano także wstępne szczegóły na temat remake'u" – czytamy w komunikacie.

Nowy "Wiedźmin", wcześniej znany pod nazwą "Canis Majoris", to jeden z projektów zaprezentowanych w ramach aktualizacji strategii Grupy CD Projekt. Gra powstaje na silniku Unreal Engine 5 i korzystać będzie z rozwiązań technologicznych rozwijanych przez CD Projekt Red na potrzeby zapowiedzianej w marcu nowej wiedźmińskiej sagi. Za projektem stoi studio Fool's Theory, specjalizujące się w grach role-playing - w tym osoby, które wcześniej pracowały przy "Wiedźminie 2: Zabójcach Królów" oraz "Wiedźminie 3: Dzikim Gonie". CD Projekt Red sprawuje pełny nadzór kreatywny nad tworzeniem remake'u, który obecnie znajduje się na wczesnym etapie produkcji, podano także.

"'Wiedźmin' to był początek CD Projekt Red, od tego wszystko się dla nas zaczęło. To była nasza pierwsza gra i przełomowy moment dla studia. Remake jest równie ważny, bo będzie dla nowego pokolenia graczy okazją, by po raz pierwszy przeżyć początek historii Geralta" - powiedział szef studia CD Projekt Red Adam Badowski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że zespół Fool's Theory jest spółce dobrze znany.

"Są wśród nich nasze koleżanki i koledzy, którzy pracowali z nami przy serii. Przede wszystkim to szalenie ambitni ludzie, tworzący świetne gry. Znają materiał źródłowy i zdają sobie sprawę, że na ten remake gracze czekają od dawna. To dopiero początki tego projektu, ale wierzę, że warto będzie czekać" - dodał Badowski.

"Bardzo się cieszę z szansy na ponowną współpracę z osobami zaangażowanymi w produkcję drugiej i trzeciej części 'Wiedźmina'. Szczególnie, że mowa tu o remake'u gry, która jest bardzo bliska naszym sercom. Jesteśmy podekscytowani współpracą z CD Projekt Red, a naszym celem jest oddanie w ręce graczy kolejnej świetnej gry z kultowej serii 'Wiedźmin'" - powiedział prezes Fool's Theory Jakub Rokosz.

Przy okazji aktualizacji strategii i ogłoszeniu projektu "Canis Maioris", prezes CD Projektu Adam Kiciński wskazywał, że studio myśli o pełnoprawnym projekcie AAA - napędzanym historią RPG.

W aktualizacji strategii CD Projekt przewiduje m.in. realizowanie trzech "unikalnych, silnych i trwałych" franczyz. Planuje kontynuację wykorzystywania uniwersum "Wiedźmina" (3 projekty) i Cyberpunka 2077" (1 projekt) oraz nowe, oryginalne IP - "Projekt Hadar". Zarząd zapowiedział także otwarcie nowego studia w Ameryce Północnej, dodanie multiplayera do większości przyszłych projektów oraz dalszą ekspansję franczyz w stronę filmu i telewizji.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz superprodukcja "Cyberpunk 2077".

