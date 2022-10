Reklama

"W wyniku wszystkich przeprowadzonych w ramach skupu akcji własnych transakcji, to jest od 5 października 2022 roku do 24 października 2022 roku, emitent nabył łącznie 860 290 akcji własnych spółki, stanowiących 0,854% jej kapitału zakładowego oraz 0,854% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

CD Projekt informował 4 października o uruchomieniu od 5 października skupu akcji, który obejmie do 100 mln walorów spółki. CD Projekt chciał przeznaczyć na skup akcji, który miał trwać do 28 października, łącznie do 100 mln zł.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarowymi grami wydawnictwa jest seria "Wiedźmin" oraz superprodukcja "Cyberpunk 2077".

