"Słowo dystrybutor, w starym znaczeniu, trochę upraszcza opis naszej działalności. Jesteśmy ważnym ogniwem handlu w Polsce i w Europie. Wysoko wydajna logistyka, szczególnie w czasach kiedy bardzo mocno rozwija się e-commerce, jest kluczowym czynnikiem rozwoju takiego biznesu jak nasz. Dysponujemy obecnie bardzo szeroką ofertą, nie taka jak kiedyś, gdy byliśmy dystrybutorem IT. Teraz w naszej ofercie, oprócz IT i RTV/AGD, są także narzędzia, produkty wyposażenia domu, produkty fotowoltaiczne, produkty dla zwierząt, a także produkty FMCG. Wszystko to wspieramy zaawansowaną logistyką, nowoczesnymi systemami informatycznymi i rozbudowanymi działaniami marketingowymi" - powiedział ISBtech Harazin.

Jednocześnie podkreślił, że Action umacnia swoją pozycję dystrybutora VAD i poprzez Action Business Center rozwija ofertę dedykowaną dziś coraz szerszej grupie resellerów i instalatorów.

"Dodajemy do tego własne projekty e-commerce. Uruchamiamy je po to, aby poznać nowe obszary biznesowe, zbadać nisze i sprawdzić czy nasze umiejętności handlowo-logistyczne możemy tam wykorzystać i wnieść nową wartość dla rynku, jak to ma się w przypadku sklepu zoologicznego KrakVet, sklepu zoologicznego online, w którym dostrzegliśmy ogromną wartość" - dodał wiceprezes.

Jak wskazał, pozostałe projekty, takie jak Sferis.pl, Gram.pl czy Testoria.pl dają Action dodatkowe synergie.

"Są one niezbędne w nowoczesnym handlu i pomagają go bardzo mocno rozwijać. Action jest specjalistą w czterech obszarach - logistyce, IT, marketingu i handlu. Na I półrocze 2021 r. miały wpływ dwa czynniki. Pierwszy, codzienny biznes, który dzięki formule łączącej elementy handlu, logistyki, nowoczesnych systemów IT i marketingu doskonale wspiera e-commerce naszych partnerów oraz projekty własne Action. Drugim czynnikiem jest pozytywne zakończenie kontroli i uwolnienie rezerw" - zaznaczył Harazin.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 062,24 mln zł w 2020 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ ISBtech)