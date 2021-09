Reklama

"Przywołana decyzja była motywowana tym, że ze względu na dotychczasowy przebieg mediacji oraz zgłaszane w jej trakcie stanowiska i oczekiwania stron umowy, emitent i spółka zależna nie widzą możliwości zakończenia mediacji poprzez zawarcie ugody" - czytamy w komunikacie.

8 września Rafako i jego spółka zależna E003B7 wezwały Nowe Jaworzno Grupa Tauron do niezwłocznego wyjaśnienia, w terminie do 15 września 2021 roku, przyczyn zdarzeń, które skutkowały uszkodzeniami elementów bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w dniach 7 stycznia 2021 roku i 11 czerwca 2021 roku. Wykonawca zamierzał wstrzymać wszelkie prowadzone i planowane prace na bloku do czasu uzyskania informacji o braku zagrożenia dla pracowników.

20 września prezes Rafako Jarosław Domagalski-Łabędzki poinformował ISBews, że termin ponownego uruchomienia bloku w Jaworznie w lutym 2022 r. jest praktycznie nierealny. Prezes dodał wtedy, że "wydawało się", iż administracja publiczna po tym jak spółka zasygnalizowała problem, podejmie jakieś decyzje.

Na początku sierpnia Tauron Polska Energia i Rafako ustaliły, że zakończą prace naprawcze bloku o mocy 910 MW w Jaworznie do 25 lutego 2022 r. Ich cel to doprowadzenie do trwałej poprawy działania bloku oraz zapewnienie bezawaryjnej pracy jednostki w dłuższej perspektywie czasowej.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

