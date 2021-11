Reklama

Rozruch oraz stabilizacja pracy pieca w celu osiągnięcia zakładanych parametrów działania zostanie osiągnięta w ciągu najbliższych dni. Inwestycja zwiększy moce produkcyjne Grupy Ciech w obszarze krzemianów sodu o ok. 30%, do ok. 240 tys. ton rocznie, i umocni polski koncern chemiczny na pozycji największego dostawcy tego surowca w Europie, podkreślono.

Nowy piec charakteryzuje się lepszymi parametrami wydajności i zużywa mniej gazu ziemnego w porównaniu z dotychczasową technologią. Zakończony sukcesem rozgrzew nowej jednostki nie oznacza jeszcze finalizacji inwestycji. Na terenie zakładu w Żarach prowadzone są prace wykończeniowe w halach produkcyjnych, które potrwają do grudnia. Nie ma to jednak wpływu na ciągłość produkcji i stabilizowanie pracy nowej instalacji, zastrzegła spółka.

Budowa nowej instalacji rozpoczęła się z początkiem lipca. Inwestycja częściowo wykorzysta istniejącą infrastrukturę, co wpłynie na optymalizację kosztów stałych zakładu.

"Dzięki zaangażowaniu zespołu pracującego od wielu miesięcy przy nowej inwestycji w Żarach, przyspieszyliśmy termin rozruchu pieca, a tym samym moment rozpoczęcia produkcji krzemianów po modernizacji. Spodziewamy się, że sprzedaż z nowej linii technologicznej będzie wpływać pozytywnie na wyniki biznesu krzemianowego grupy od 2022 roku - zakładamy zwiększenie jego przychodów o ok. 60 mln zł rocznie" - powiedział członek zarządu Ciech Vitrosilicon i szef biznesu Krzemiany w Grupie Ciech Robert Janeczko, cytowany w komunikacie.

Prace pozwalające na pełne wdrożenie nowoczesnego, wydajnego i energooszczędnego pieca zakończą się przed końcem 2021 roku, a na początku kolejnego planowane jest rozpoczęcie budowy nowych magazynów na gotowe wyroby.

Zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie krzemianów sodu umocni Grupę Ciech na pozycji lidera wśród dostawców tego surowca w Europie. Z krzemianów sodu powstaje krzemionka strącana, która jest niezbędna w produkcji nowoczesnych opon, kosmetyków, farb, a także wypełniaczy do tworzyw. Oprócz krzemionki strącanej, krzemiany wykorzystuje się w produkcji detergentów i papieru.

"Nowa inwestycja to nie tylko zwiększenie mocy produkcyjnych, ale także wyższa efektywność produkcji uzyskana za sprawą najnowszych dostępnych technologii. Dzięki temu zmniejszymy emisję dwutlenku węgla na tonę produktu o ok. 20%" - dodał członek zarządu Ciech Vitrosilicon Hubert Domaradzki.

Według zewnętrznych ośrodków analitycznych, rynek krzemionki strącanej w najbliższych latach będzie rósł o ok. 7% rocznie. Biznes produkcji krzemianów okazał się także względnie odporny na spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią COVID-19. Grupa Ciech sprzedaje krzemiany sodu do krajów europejskich, a także do Ameryki Północnej i Azji.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 2,98 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)