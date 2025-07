Międzynarodowa Agencja Energetyczna podała, że w 2023 r. na świecie zarejestrowano 14 milionów pojazdów elektrycznych, co daje łączną liczbę 40 milionów aut. Samochody te stanowiły 18 proc. wszystkich sprzedanych samochodów, a obecne trendy sugerują, że ta statystyka będzie nadal rosła.

Pojazdy elektryczne zyskują coraz większą popularność wśród kierowców, głównie ze względów ekologicznych. Jednak jest też druga strona medalu, elektryki nadal są znacznie droższe od swoich spalinowych odpowiedników. Eksperci twierdzą, że pojazdy elektryczne kosztują około 12 tys. dolarów więcej niż typowy samochód napędzany benzyną, co w wielu przypadkach może odstraszyć klienta. Jednak kupno każdego samochodu wiąże się też z jego utrzymaniem i konserwacją, a długoterminowa analiza kosztów wskazuje na to, że dzięki niższym kosztom utrzymania pojazdów EV można zaoszczędzić pieniądze w trakcie jego eksploatacji.

Raport NRDC z 2024 r. na który powołuje się Quartz stwierdza, że samochody elektryczne oszczędzają właścicielom pieniądze w ciągu siedmiu lat dla każdego typu pojazdu.

Stabilne ceny energii

Po pierwsze posiadacze pojazdów EV, korzystają z bardziej stabilnych cen energii i unikając zmienności cen benzyny. Badanie NRDC wykazało, że właściciele samochodów elektrycznych wydają na paliwo do 65 proc. mniej niż inni kierowcy. Ponadto są też znaczne różnice w przeglądach konserwacyjnych.

Oto, czym różni się konserwacja elektryków i aut spalinowych.

Mniejszą liczba ruchomych części

Pojazdy elektryczne są zazwyczaj łatwiejsze w utrzymaniu, ponieważ pod maską jest mniej rzeczy, na których trzeba się skupić. Elektryki mają do 90 proc. mniej ruchomych części niż tradycyjne pojazdy spalinowe. Główne komponenty aut elektrycznych obejmują akumulator, silnik elektryczny, falownik i pokładową ładowarkę. Na tym lista kończy. W przypadku aut z silnikiem spalinowych lista części jest o wiele dłuższa. Silnik spalinowy składa się z co najmniej 1200 części w zależności od modelu. Do najważniejszych z nich należą układ korbowy, układ rozrządu układ zasilania paliwem, układ chłodzenia, układ smarowania i układ zapłonowy. Każdy z tych układów składa się z wielu podzespołów i o każdy z nich trzeba zadbać, żeby pracował bez zarzutu. Tymczasem silnik elektryczny składa się z około 200 części.

Bateria to serce aut elektrycznych

Sercem pojazdów elektrycznych jest akumulator i na tym elemencie skupia się uwaga mechaników, ponieważ akumulatory pojazdów EV wymagają regularnych przeglądów w celu optymalizacji zasięgu i wydajności. Bateria aut elektrycznych może wytrzymać nawet 15 lat, w zależności od tego, jak się z nim obchodzi.

Subtelne różnice w zawieszeniu

Zawieszenie auta zasilanego akumulatorem nie zmienia się znacząco w porównaniu z pojazdem spalinowym. Jest jednak kilka subtelnych zmian, o których warto wiedzieć. Przede wszystkim pojazdy elektryczny mogą mieć ciężki pakiet baterii umieszczony nisko w podwoziu, co wpływa na zmianę środka ciężkości. Jak oceniają eksperci co 80 tys. km należy zrobić dokładny przegląd, aby wykryć ewentualne nieprawidłowości i oznaki zużycia.

Mniejsze zapotrzebowanie na płyny

Posiadanie samochodu z napędem benzynowym oznacza konieczność regularnej wymiany oleju po przebiegu określonym przez producenta lub raz do roku. W autach elektrycznych oleju w silnikach nie trzeba zmieniać. Odpadają też płyny do skrzyni biegów. Pozostaje tylko płyn chłodzący, który nadal reguluje temperaturę akumulatora i silnika.

Pobieranie aktualizacji oprogramowania

Nowoczesne pojazdy zasilane benzyną i akumulatorami wymagają aktualizacji oprogramowania, aby odnowić kluczowe systemy, z tym, że pojazdy elektryczne są od nich jeszcze bardziej zależne. Elektryki potrzebują częstej aktualizacji, aby poprawić stan silnika, zoptymalizować hamowanie rekuperacyjne i rozwiązać problemy z ładowaniem. Jednak transmisja bezprzewodowa oznacza, że taka standardowa aktualizacja może być wykonana bez wizyty u mechanika w celu serwisowania pojazdu.

Źródło: Quartz