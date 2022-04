Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 161,29 mln zł wobec 59,08 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 297,99 mln zł wobec 182,37 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 219,92 mln zł w 2021 r. wobec 2 427,97 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2021 roku wyniosły 3,2 mld zł, a wynik EBITDA osiągnął poziom prawie 298 mln zł. Z kolei zysk netto wyniósł 113 mln zł. Pomimo zdecydowanie wyższych przychodów, bo o prawie 800 mln zł niż w roku ubiegłym, zysk netto był niższy od ubiegłorocznego o ponad 10 mln zł. Wyniki finansowe za rok 2021 pozostawały pod wpływem wzrostowych trendów cenowych surowców zużywanych do produkcji, w szczególności gazu ziemnego, którego cena w relacji do roku 2020 wzrosła aż o 380%, ale także fosforytów, soli potasowej czy siarki. Wzrost cen surowców znacząco wpłynął na wzrost kosztów produkcji, co przełożyło się na wzrosty rynkowych cen produktów" - napisał prezes Mariusz Grab w liście do akcjonariuszy.

Segment nawozy, stanowiący w strukturze skonsolidowanych przychodów 85%, uzyskał ponad 2,7 mld zł przychodów i ponad 100 mln zł zysku EBIT. Z kolei segment pigmenty osiągnął prawie 400 mln zł przychodów i 41 mln zł EBIT. Popyt na biel tytanową utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie, ale wysokie ceny surowców ograniczyły poziom osiągniętych wyników, podkreślił również prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 163,2 mln zł wobec 82,95 mln zł zysku rok wcześniej.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 3,22 mld zł w 2021 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

