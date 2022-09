Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 262,85 mln zł wobec 33,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 614,47 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 686,63 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki wypracowane przez emitenta w okresie objętym raportem pozostawały pod silnym wpływem dużych turbulencji rynkowych związanych z sytuacją geopolityczną, w tym z trwającą zbrojną agresją Rosji wobec Ukrainy, która potęgowała niekorzystną sytuację związaną z dostępnością i cenami surowców, a przez to wzrostami cen kluczowych produktów. Bezprecedensowa sytuacja na rynku surowcowym w istotnym stopniu była determinowana przez skutki agresji zbrojnej Rosji wobec Ukrainy, w efekcie której zmianie uległy łańcuchy dostaw surowców (np. soli potasowej). Istotnym czynnikiem było także ograniczenie bądź całkowite wstrzymywanie przez Rosję dostaw gazu do krajów Unii Europejskiej" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I poł. 2022 r. spółka miała 204,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 52,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 663 mln zł w porównaniu z 1 404,78 mln zł rok wcześniej.

Wpływ na działalność spółki w I półroczu 2022 roku miały przede wszystkim dynamiczne zmiany cen obserwowane na rynkach nawozów, produktów azotowych do zastosowań technicznych oraz pigmentów. Obserwowany jednocześnie trend wzrostowy cen wielu surowców zużywanych do produkcji (w szczególności gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, siarki, ilmenitu, szlaki tytanowej) ograniczył istotnie pozytywny efekt wzrostu cen sprzedaży. Pomimo znaczącego wzrostu przychodów, odnotowano bardzo istotny wzrost kosztów (wynikający w szczególności z rosnących cen surowców), co spowodowało, że marża EBITDA nie zmieniła się już w tak znaczącym stopniu w relacji do I półrocza 2021 roku jak sam poziom wyników (marża wzrosła z 9,2% do 12,8%), podkreślono.

W I półroczu 2022 roku w Segmencie Nawozy emitent uzyskał wynik EBIT na poziomie 257,24 mln zł i był to wynik istotnie wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży zewnętrznej segmentu wyniosły 2,37 mld zł i były o 103% wyższe niż w I półroczu 2021 roku. Około 50% wartości przychodów ze sprzedaży ogółem w Segmencie Nawozy wygenerowała grupa nawozów wieloskładnikowych, podano w sprawozdaniu.

W I półroczu 2022 roku w Segmencie Pigmenty emitent wypracował wynik EBIT na poziomie 12,59 mln zł, tj. o 7,71 mln zł niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W okresie objętym raportem przychody ze sprzedaży w Segmencie Pigmenty wyniosły 229,97 mln zł i stanowiły 9% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej, podano również.

Przychody zakwalifikowane do kategorii "Pozostałe" stanowią około 2% przychodów grupy kapitałowej. Na pozostałej działalności grupa uzyskała dodatni wynik EBIT w wysokości 7,41 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 274,09 mln zł wobec 83,24 mln zł zysku rok wcześniej.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 3,22 mld zł w 2021 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,9 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)