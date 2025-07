Sieroty zupełne mogą liczyć na wsparcie finansowe

Co do zasady na wsparcie ze strony państwa mogą liczyć przede wszystkim osoby, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Nie dziwi więc fakt, że w grupie tej znajdują się między innymi osoby z niepełnosprawnościami, niezdolne do pracy, seniorzy, czy osoby przewlekle chore. W grupie tej szczególne miejsce zajmują też sieroty, czyli dzieci i młodzież, którzy już na początkowym etapie życia zmagają się z większymi trudnościami niż ich rówieśnicy, a trudności te mają związek z przedwczesną utratą rodziców. To dlatego w systemie świadczeń rodzinnych przewidziano wsparcie dla tych młodych osób, które przybiera formę specjalnego dodatku do renty rodzinnej. Skoro – jak wynika z nazwy – świadczenie to jest dodatkiem do renty rodzinnej, to oczywiście aby móc się o nie ubiegać, trzeba w pierwszej kolejności spełniać warunki uprawniające do tejże renty. Jeżeli osoba, która ma do niej prawo, jednocześnie nie posiada obojga rodziców lub nie posiada matki, a ojciec był nieznany, może ubiegać się o dodatkowe pieniądze, które wspomogą jej codzienne funkcjonowanie.

Wysokość tego dodatku od 1 marca 2025 roku wynosi 654,48 zł i podlega ona corocznej waloryzacji (w okresie od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 roku wynosił on 620,36 złotych). Mówiąc o tym dodatku, warto zauważyć, że obowiązuje w tym zakresie szczególna zasada, zgodnie z którą prawo do niego ma każda sierota zupełna, niezależnie od tego, ile jest ich uprawnionych do tej samej renty rodzinnej po rodzicach (matce). Jest to więc zasada inna i zdecydowanie korzystniejsza niż w przypadku samej renty, która przysługuje w łącznej wysokości wszystkim uprawnionym członkom rodziny i dzieli się w równych częściach pomiędzy te osoby.

Aby uzyskać dodatek dla sierot zupełnych, trzeba złożyć wniosek. Właściwy jest w tym wypadku formularz ERRD, do którego należy załączyć dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców albo dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w ZUS i można to zrobić w dowolnej placówce lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wniosek może również zostać złożony przez pełnomocnika. Decyzja w sprawie zostanie wydana w ciągu 30 dni od złożenia/dostarczenia kompletu dokumentów.