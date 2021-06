Projekt został przygotowany w ministerstwie rolnictwa. Dostosowuje on polskie prawo do nowych przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynku wina wprowadzonych w Unii Europejskiej - poinformował CIR we wtorkowym komunikacie po posiedzeniu rządu.

W projektowanej ustawie ujednolicono przepisy dotyczące wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych napojów winiarskich. Uproszczono i ujednolicono zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców wyrobów winiarskich. Dyrektor Generalny KOWR, któremu przekazano prowadzenie rejestru, będzie umieszczał wzór wniosku na stronach internetowych urzędu.

Jak wskazują autorzy projektu, zaproponowane zmiany zmniejszą obciążenie administracji oraz usprawnią obieg dokumentów, co pozytywnie wpłynie na sytuację producentów, którzy chcą rozpocząć produkcję wyrobów winiarskich w Polsce.

Według projektowanych przepisów, nie będzie już obowiązku posiadania planu obiektów budowlanych na potrzeby dokonania wpisu do rejestru, a także posiadania zbiorników do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich o określonych minimalnych dozwolonych pojemnościach.

Podniesiono wymagania jakościowe dla niektórych kategorii fermentowanych napojów winiarskich. Wprowadzono także zmiany kategorii w ramach fermentowanych napojów winiarskich, które pozwolą na lepsze dostosowanie się producentów do wymagań rynku – w szczególności dotyczy to cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych.

Zwiększono konkurencyjność drobnych producentów wyrabiających cydr, cydr jakościowy, cydr lodowy, perry, perry jakościowe, perry lodowe, wina owocowe jakościowe oraz miód pitny jakościowy – z surowców wyrabianych głównie we własnym gospodarstwie.

Ponadto projektowana ustawa pozwala na zwiększenie maksymalnej wielkości produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina z 10 000 l/rok do 100 000 l/rok. A ponadto umożliwienia produkcję takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub ilości pni pszczelich. Możliwy też będzie zakup zakupu, do 50 proc. wagowo, surowców do wyrobu takich napojów z województwie, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów.

Kolejnym ułatwieniem będzie umożliwienie wyrobu takich napojów poza składem podatkowym oraz zwolnienie z obowiązku zatwierdzania zakładów pod względem sanitarnym.

Nowe przepisy uproszczą system certyfikacji wina odmianowego i wina rocznikowego. Na etykietach nie trzeba już będzie umieszczać numeru identyfikacyjnego dla wina odmianowego lub wina rocznikowego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 60 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Obecnie do ewidencji producentów win prowadzonej przez KOWR wpisanych jest 330 podmiotów gospodarczych. Produkcja wina w Polsce rozpoczęła się w 2009 r., wówczas działalnością ta zajmowało się 20 podmiotów. W sezonie 2019/2020 wyprodukowano ponad 14,3 tys. hektolitrów wina, a do obrotu wprowadzono ponad 7108 hl wina. Obecnie winorośl uprawia się na powierzchni ok. 550 ha. Najwięcej winnic jest w woj. małopolskim.