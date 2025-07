Pamiętaj, że prewencja jest zawsze lepsza niż usuwanie skutków katastrofy. Dowiedz się, co zrobić, aby Twój dom przetrwał nawet najsilniejszą burzę.

Zabezpieczenie dachu. Pierwsza linia obrony przed nawałnicą

Dach jest najbardziej narażonym elementem konstrukcji domu podczas silnych wiatrów i opadów. Jego odpowiednie przygotowanie to podstawa ochrony całej nieruchomości.

Należy podjąć następujące kroki:

• usuń luźne dachówki, aby zapobiec ich zerwaniu i uszkodzeniu mienia,

• przytnij gałęzie drzew, które mogłyby spaść na dach podczas silnego wiatru,

• sprawdź stan rynien i rur spustowych, aby zapewnić prawidłowy odpływ wody, zapobiegając zalaniu dachu i ścian.

Ważne Regularne przeglądy dachu i jego konserwacja, zwłaszcza przed sezonem burzowym, to inwestycja, która może zapobiec kosztownym naprawom i przeciekom. Nie lekceważ żadnych, nawet drobnych uszkodzeń.

Zabezpieczenie ogrodu. Schowaj to, co może porwać wiatr!

Ogród, choć wydaje się mniej zagrożony niż sam dom, kryje wiele potencjalnych "pocisków" podczas silnego wiatru. Niezabezpieczone przedmioty mogą stać się niebezpieczne zarówno dla Twojej posesji, jak i dla sąsiednich nieruchomości.

Podejmij następujące działania:

• przenieś meble ogrodowe, donice, zabawki, trampoliny, parasole i inne przedmioty do wewnątrz (np. do garażu, piwnicy) lub dobrze je zabezpiecz, np. przywiązując do czegoś mocnego i stabilnego,

• zadbaj o stabilność ogrodzenia, bramy i żywopłotów, szczególnie jeśli są one stare lub uszkodzone. Napraw lub wzmocnij słabe punkty, aby nie uległy zniszczeniu pod naporem wiatru. Niezabezpieczona donica na balkonie może zostać porwana przez wiatr i rozbić okno Twojemu sąsiadowi, generując niepotrzebne koszty i konflikty.

Ochrona okien i drzwi. Solidna bariera przed żywiołem

Okna i drzwi to kolejne słabe punkty domu, które są narażone na uszkodzenia podczas burz z gradobiciem i silnym wiatrem.

Zadbaj o ich ochronę:

• zamknij i zabezpiecz wszystkie okna i drzwi przed nadejściem nawałnicy, upewniając się, że są szczelnie zamknięte i zaryglowane,

• rozważ zamontowanie rolet zewnętrznych, okiennic lub żaluzji, które stanowią dodatkową, niezwykle skuteczną ochronę przed silnym wiatrem, gradem i latającymi obiektami.

Ważne Gwałtowne zmiany ciśnienia atmosferycznego podczas burzy mogą wywierać ogromny nacisk na okna. Solidne zamknięcie i dodatkowe zabezpieczenia są kluczowe.

Instalacja odgromowa. Ochrona przed piorunami

Uderzenie pioruna to jedno z najbardziej niszczycielskich skutków burzy, mogące spowodować poważne uszkodzenia konstrukcji domu, instalacji elektrycznej, a nawet pożar.

Upewnij się, że Twoja instalacja odgromowa jest sprawna:

• sprawdź, czy masz sprawny piorunochron, który odprowadzi ewentualne uderzenie pioruna do ziemi, chroniąc Twój dom,

• zleć regularną konserwację instalacji odgromowej profesjonalistom, aby mieć pewność jej prawidłowego działania.

Niesprawny piorunochron to iluzoryczna ochrona. Tylko regularnie serwisowana instalacja zapewnia rzeczywiste bezpieczeństwo przed skutkami uderzenia pioruna.

Ubezpieczenie domu. Finansowa poduszka bezpieczeństwa

Nawet najlepsze zabezpieczenia nie dają 100% gwarancji. W sytuacji, gdy żywioł okaże się silniejszy, odpowiednie ubezpieczenie domu staje się kluczową finansową poduszką bezpieczeństwa.

Wykup ubezpieczenie od skutków nawałnic, które obejmuje:

• uszkodzenia dachu,

• zalania,

• szkody spowodowane przez silny wiatr,

• uderzenie pioruna,

• zniszczenia mienia ruchomego w wyniku zalania lub innych zdarzeń.

Ważne Dokładnie przeczytaj warunki polisy ubezpieczeniowej. Sprawdź, co dokładnie obejmuje, jakie są wyłączenia odpowiedzialności oraz jaki jest zakres sum ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów szkód. To kluczowe, by w razie potrzeby bez problemu uzyskać odszkodowanie.

Dodatkowe zabezpieczenia. Myśl o najgorszym scenariuszu

W niektórych regionach Polski, szczególnie tych narażonych na podtopienia i powodzie, warto rozważyć dodatkowe środki bezpieczeństwa:

• zainstaluj czujniki zalania, które poinformują o ewentualnym podtopieniu, nawet gdy Cię nie ma w domu,

• zabezpiecz piwnicę i parter przed zalaniem, np. poprzez uszczelnienie drzwi i okien, a także rozważ montaż zapór przeciwpowodziowych,

• miej pod ręką worki z piaskiem, które mogą posłużyć do zbudowania tymczasowej zapory przeciwpowodziowej w przypadku zagrożenia zalaniem.

Pamiętaj, że odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie domu przed nawałnicą to nie tylko kwestia finansów, ale przede wszystkim bezpieczeństwa Twojego i Twojej rodziny. Nie lekceważ potęgi żywiołów – działaj prewencyjnie, aby uniknąć poważnych strat materialnych i zagrożenia dla zdrowia i życia.

