Jak wynika z badania przeprowadzonego w listopadzie br., 34,39 proc. Polaków podczas internetowych zakupów obawia się o bezpieczeństwo danych płatniczych, a także kradzieży pieniędzy z konta.

Największe obawy

Co czwarty ankietowany (25,77 proc.) obawia się, że kupiony produkt nie zostanie w ogóle wysłany, bo ma do czynienia ze sklepem-widmo. Z kolei 17,34 proc. badanych zadeklarowało strach przed problemami z odzyskaniem pieniędzy w przypadku oszustwa. Co ósma osoba (12,5 proc.) wymieniła „brak zweryfikowanych opinii” jako barierę przed zakupem.

Lęk wpływa na zachowania konsumenckie

Jak podkreślili autorzy badania, lęk wpływa na zachowania konsumenckie. Z jednej strony klienci są bardziej ostrożni, ale z drugiej – strach wywołuje u nich paraliż decyzyjny. „Dla rynku e-commerce płynie z tego jasny wniosek: wiarygodność to nowa waluta” - wskazano w komunikacie.

Badanie zrealizowano na zlecenie TrustMate .io, w dniach 15-18 listopada na próbie 1009 respondentów przez UCE RESEARCH, metodą CAWI.