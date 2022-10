Neutralność klimatyczną traktujemy dwuwymiarowo. Po pierwsze, jest to odpowiedzialność, ale – po drugie – jest to też szansa. Oczywiście odpowiedzialność jest tą częścią ważniejszą – zaznacza Hutyra.

Mamy cel neutralności klimatycznej. Do 2040 roku będziemy neutralni klimatycznie we wszystkich zakresach emisji, a więc również w odniesieniu do dostawców i klientów. Są to cele oparte na nauce i są one takie same w całej grupie Orange na świecie. Będzie to możliwe przede wszystkim dzięki redukcjom emisji, więc to nie jest neutralność klimatyczna oparta o offsety i kompensacje - wskazuje climate oficer w Orange Polska.

Jak dodaje, przekładamy to na krótsze cele. W 2025 roku chcemy, aby przynajmniej 60 proc. energii pochodziło ze źródeł odnawialnych w naszym miksie energetycznym, w oparciu o kontrakty długoterminowe.

