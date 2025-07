Różnica ofert? Prawie 4 miliardy złotych

Już wiadomo, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dostała pięć ofert na budowę najtrudniejszego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Chodzi o pięciokilometrowy tunel, jaki zostanie wydrążony pod korytem Odry.

Firmy, które podziemny przejazd chcą budować, muszą stoczyć ze sobą wojnę na duże pieniądze. Najniższa wycena to 4,9 mld zł, najwyższa – aż 8,5 mld zł. Różnica? Niemal tyle, co roczny budżet niejednego województwa. Do tego ponad 1380 pytań od wykonawców. Tyle emocji nie wywołał żaden przetarg w 2025 roku? Pytanie, kto wygra. To się okaże po zakończeniu weryfikacji.

Jakby przejechać pod blokiem z 15 piętrami i piwnicą

Tunel, który połączy Police z Goleniowem, zostanie wydrążony przez maszynę TBM. To skrót z języka angielskiego, tunnel boring machine. Taką samą, jaka pracuje w Alpach czy przy budowie metrach w Azji. Każda jezdnia będzie miała osobną nawę, a najgłębszy punkt tunelu znajdzie się aż 51 metrów pod powierzchnią ziemi. To tak, jakby przejechać pod blokiem z 15 piętrami i piwnicą.

W środku zaplanowano 19 przejść poprzecznych – głównie do ewakuacji w razie pożaru lub wypadku. Średnica zewnętrzna tunelu to niemal 15 metrów. Samo wejście do tej podziemnej i podwodnej przeprawy będzie mieć długość 600 metrów. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie i odporności konstrukcji na dziesięciolecia.

Nie tylko asfalt. Obwodnica z przejściami dla... zwierząt

To nie tylko autostradowy projekt. Nowa obwodnica Szczecina ma być przyjazna także naturze. Powstaną między innymi dwa górne przejścia dla dużych zwierząt oraz specjalnie poszerzone mosty nad rzekami i ciekami wodnymi – z myślą o migracjach dzikiej fauny.

Kiedy podziemna i podwodna przeprawa będzie gotowa?

Nieprędko, bo budowa całego tunelu potrwa lata. Planowane otwarcie to 2033 rok. Wcześniej, bo już w latach 2028–2029, gotowe mają być dwa inne odcinki Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Wszystko razem domknie drogowy ring wokół miasta, znacząco odciążając zatłoczone dziś ekspresówki - S3 i S6.

Zyska cały region

Dla mieszkańców Polic oznacza to prawdziwą rewolucję – zamiast jechać do Goleniowa 58 km, po nowej trasie przejadą tylko 23 km. Ruch ciężarówek do zakładów chemicznych zniknie z centrum Szczecina.

Nowa obwodnica to nie tylko poprawa komunikacji. To także impuls dla lokalnej gospodarki i infrastruktury. Skrócenie czasu przejazdu, łatwiejszy dostęp do portów, lepsza logistyka dla przemysłu chemicznego… wszystkie te elementy mogą przełożyć się na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.