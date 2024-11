-By biznes mógł się rozwijać musi działać w środowisku równych szans. W środowisku, w którym konkurencja jest uczciwa, gdzie moglibyśmy zarabiać pieniądze na funkcjonowaniu, ale i inwestowaniu. Dzisiaj działalność firm to nie tylko wydatki i koszty realizacji, ale też inwestycje, które są związane z dostosowaniem do potrzeb programów środowiskowych, uniezależnienia się od „czarnej energii”, inwestycje w sprzęt, którego działanie nie jest oparte na paliwach kopalnych – mówi Dariusz Kolasa, członek zarządu STRABAG. Dariusz Kolasa wziął udział w panelu dyskusyjnym „Bezpieczeństwo gospodarcze: ekonomia, rozwój, regulacje”, który odbył się podczas jesiennej odsłony debaty „Horizon: Strategie Bezpieczeństwa” 4 listopada 2024 r. w Warszawie.