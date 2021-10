Kobierski rozmawiał z DGP podczas konferencji Impact’21. Mówił m.in. o organizacji eventów w dobie pandemii.

- Wydarzenia, które wystartowały od września - Poznań Game Arena (największe w tej części Europy targi gamingowe), targi Polagra znane pewnie wszystkim mieszkańcom Polski, targi ekologiczne. PolEco, dzisiejsza konferencja Impact – dają dużą nadzieję na powrót przemysłu spotkań. Bo natura ludzka jest taka, że ludzie kochają się spotykać. Tylko wtedy nawiązują nowe znajomości, wtedy mają największą szasnę na inspirację – mówił prezes.

Przedstawił plany inwestycyjne MTP.

- Przemysł spotkań jeszcze długo będzie kluczowym generatorem dla akceleracji gospodarki. Wierząc w to, zaczęliśmy proces przebudowy terenów targowych. One muszą być inne niż były wiele lat temu – zapowiedział. - Musi być więcej terenów zielonych, ruch samochodowy musi być ograniczony do minimum. W nowych pawilonach powstanie 14 nowych konceptów restauracyjnych. Rozbudujemy przestrzenie kongresowe, wymienimy elewację centrum kongresowego na multimedialną, która rozbłyśnie wieloma kolorami i będzie kinetyczna: wiatr będzie malował na niej nowe obrazy.

Niezależnie od zapewnienia nowoczesnej infrastruktury, wyzwaniem dla organizatorów eventów w związku z pandemią będzie zapewnienie bezpieczeństwa uczestników.

- Apeluję do rządu, aby w rękach organizatorów targów i konferencji znalazło się narzędzie do weryfikacji paszportu covidowego – powiedział prezes MTP. - Często uczestniczę w spotkaniach w Niemczech, Włoszech czy w Hiszpanii, gdzie nasi wystawy mówią: „przyjedziemy za rok, jesteśmy oswojeni z covidem, ale bezeceństwo naszych pracowników jest najważniejsze, więc chcemy się spotkać wśród ludzi zaszczepionych lub przetestowanych”.

- Pieniądze z tarczy pomogły [nam] w działaniu – dodał Kobierski. - Mamy dużą nadzieję, że następne takie tarcze nie będą potrzebne. Wydaje się jednak, że Krajowy Plan Odbudowy, który przed nami, trochę pominął branżę targową jako akceleratora kontaktów biznesowych. Tam można by dokonać korekty, tak aby polscy przedsiębiorcy nie musieli jeździć za granicę, by sprzedawać swoje produkty.