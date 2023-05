Ceny w sklepach detalicznych wzrosły średnio o 20,4 proc. r/r w kwietniu po wzroście o 23,7 proc. w marcu, wynika z realizowanego cyklicznie raportu pt. "Indeks cen w sklepach detalicznych", autorstwa UCE Research i Uczelni WSB Merito. Na 17 badanych kategorii podrożały wszystkie, tj. od 8,5 proc. do 48,8 proc. Dla porównania, w marcu podwyżki w ujęciu r/r wynosiły od 11,3 proc. do 46,4 proc., w lutym - od 10,3 proc. do 30,9 proc., a w styczniu - od 10,8 proc. do 27,9 proc.