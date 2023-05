Reklama

Najczęściej spotykane standardowe stawki to 1-2 proc. Bankowcy starają się przyciągnąć do siebie nowych klientów i ich pieniądze promocjami trwającymi góra kilka miesięcy. Liczą na to, że później przynajmniej przez jakiś czas będą mogli obracać pozyskanymi środkami, płacąc za nie mniej.

W odróżnieniu od lokaty terminowej konto oszczędnościowe pozwala na wypłatę pieniędzy w dowolnej chwili – bez utraty naliczonych odsetek. Należy jednak zwrócić uwagę na warunki samej wypłaty. Najczęstsze rozwiązanie to jeden darmowy przelew z konta oszczędnościowego w miesiącu. Kolejne mogą wiązać się z opłatami nawet rzędu 10 zł.

Magia procentu składanego

Konta oszczędnościowe mają również ukrytą zaletę: oprocentowanie podawane jest w skali roku, ale naliczane raz w miesiącu. Odsetki powiększają kwotę podlegającą oprocentowaniu w kolejnym miesiącu, co oznacza, że klienci korzystają z "magii" procentu składanego. Przykładowo Volkswagen Bank, gdzie oprocentowanie wynosi 4,5-5 proc. w skali miesiąca, podaje, że stawka efektywna wynosi tam 4,59-5,12 proc. Żeby "magia" zadziałała mocniej na wyobraźnię, potrzeba by oszczędzania przez dłuższy czas i rachunków z wyższym oprocentowaniem.

Najlepsze konta oszczędnościowe

Sprawdziliśmy, jak wyglądają aktualne promocje dotyczące kont oszczędnościowych. W przypadku najlepszych można liczyć na promocyjną stawkę na poziomie 8 proc., albo nawet więcej.

Najlepiej wypada obecnie Nest Bank, który zmodyfikował ofertę w czwartek 11 maja. Dotychczas w promocji można było liczyć na oprocentowanie na poziomie 7,5 proc. Ale poszło ono wyraźnie w górę. "Stawka 8,25 proc. w skali roku obowiązuje przez 90 dni od otwarcia konta, pod warunkiem aktywnego korzystania z nest konta (wpływy 2000 zł i minimum 3 płatności Blikiem, kartą albo przelewem)" - podaje bank. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje do kwoty 50 tys. zł. Powyżej wynosi 3 proc. Nest Bank wyróżnia się również nieograniczoną liczbą darmowych przelewów z konta oszczędnościowego na rachunek w tej samej instytucji.

8,1 proc. można uzyskać w banku Citi Handlowy. To oferta dla nowych klientów, którzy otworzą konto oszczędnościowe do 31 maja. "Oprocentowanie promocyjne będzie naliczane przez 4 miesiące do kwoty 100 tys. zł, pod warunkiem wpływu na konto minimum 2000 zł miesięcznie i wykonania kartą transakcji na kwotę minimum 100 zł miesięcznie" - zaznacza bank. Standardowe oprocentowanie konta oszczędnościowego wynosi tam 3 proc. Możliwa jest jedna darmowa wypłata miesięcznie. Każda kolejna wiąże się z opłatą w wysokości 10 zł.

8 proc. można uzyskać w VeloBanku. Tam takie oprocentowanie dotyczy tzw. nowych środków w wysokości do 200 tys. zł. Nadwyżka do 400 tys. zł ma w takim przypadku oprocentowanie wynoszące 6 proc. Zgodnie z trwającą promocją wpłata nowych środków powinna nastąpić do 1 czerwca. Standardowa oferta w przypadku “elastycznego konta oszczędnościowego” to 1,5 proc. do 100 tys. zł, 3 proc. przy kwocie od 100 tys. do 400 tys. zł, a powyżej (do miliona złotych) – 6 proc.

8 proc. to również stawka promocyjna dla konta oszczędnościowego w Banku Pekao. Tu czas obowiązywania oferty promocyjnej to 183 dni od otwarcia tego typu rachunku. Promocja jest dostępna dla nowych klientów lub dla tych z niskimi oszczędnościami. Ponadstandardowe oprocentowanie obowiązuje do kwoty 100 tys. zł. Stawka podstawowa w Pekao to 2 proc. W przypadku wypłat dokonywanych za pośrednictwem bankowości mobilnej nie są naliczane opłaty, natomiast przy transakcjach wykonanych w innym kanale opłata wynosi 7 zł.

8 proc. to również wabik ze strony Santander Banku Polska. Tu wpłaty nowych środków na "konto max oszczędnościowe" mogą dokonać dotychczasowi klienci. "Klient może przystąpić do promocji od 8 marca do 9 czerwca 2023 roku. Odsetki promocyjne dla nowych środków naliczamy do 29 czerwca 2023 roku. Nowymi środkami nie są pieniądze, które zostały ulokowane przez klienta w naszym banku do 3 marca 2023 roku łącznie" – wyjaśnia bank. Standardowe oprocentowanie wynosi tam 1 procent. Darmowa jest jedna wypłata w miesiącu, a za każdą kolejną naliczana jest opłata w wysokości 10 zł.

W PKO BP stawka promocyjna wynosi 7,5 proc., obowiązuje przez 60 dni od ich wpłaty. Do promocji można przystąpić do 1 czerwca. W największym polskim banku podstawowa stawka oprocentowania “konta oszczędnościowego plus” wynosi 2 proc. Jedna wypłata w miesiącu jest bezpłatna. Kolejne wiąże się z opłatą w wysokości 9,99 zł.

7,5 proc. to również promocyjna stawka w Millennium. Warunkiem jest wpłata nowych środków i wykonanie minimum 5 płatności kartą lub Blikiem w każdym miesiącu promocji. Promocja, która trwa do 19 maja, dotyczy wpłat w wysokości do 300 tys. zł. Nadwyżka ma już oprocentowanie standardowe, które wynosi przy takiej kwocie 2 proc.

Warunki:

Alior Bank (Konto Mega Oszczędnościowe): Oprocentowanie do 10 000 zł: 1) 4 proc. pod warunkiem wykonania transakcji na kwotę 300 zł, kartą debetową do Konta Jakże Osobistego; 2) 2 proc. bez dodatkowych warunków";

Alior Bank (konto oszczędnościowe „z korzyścią”): Oprocentowanie: 1) 7 proc. pod warunkiem wykonania 5 transakcji kartą debetową, wydaną do konta osobistego ; 2) 5 proc. jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony; bezpłatne przelewy pomiędzy rachunkamiklienta w bankowości elektronicznej Alior Online i Alior Mobile; 1) Okres przystąpienia do promocji: 5.04.2023 r. - 11.05.2023 r.; 2) Okres obowiązywania oprocentowania promocyjnego na rachunku: 3 miesiące od daty pierwszej wpłaty nowych środków.

Bank Millennium: Oprocentowanie standardowe: do 100 000 zł - 1,25 proc.; nadwyżka ponad 100 000 do 250 000 - 1,50 proc.; nadwyżka ponad 250 000 - 2,00 proc.; Oprocentowanie promocyjne: 6,00 proc. w skali roku za wpłatę nowych środków; albo; 7,50 proc. w skali roku za wpłatę nowych środków i wykonanie min. 5 płatności kartą lub Blikiem w każdym miesiącu promocji) do 300 tys. zł włącznie, nadwyżka ponad 300 tys. zł oprocentowanie standardowe; Promocja trwa do 19 maja 2023.

Bank Pocztowy: Oprocentowanie Kont Oszczędnościowych otwartych od dnia 18 marca 2022 r., ustalane jest w oparciu o bazową stopę procentową (stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego obowiązująca w dniu 8 września 2022 r. wynosząca na ten dzień 6,25 proc. w skali roku) pomniejszoną o marżę Banku, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie nie może być niższe od 0 proc. Wysokość marży standardowej wynosi -8,00 p.p. Podane w tabeli oprocentowanie uwzględnia marżę promocyjną, wynoszącą na każdym z progów 0,50 p.p. i obowiązującą do 31 maja 2023 r.;

BFF Bank: rachunek depozytowy, który służy do zakładania Lokat Facto

BNP Paribas Bank Polska: oferta dla dotychczasowych posiadaczy Kont Lokacyjnych w zł (Konto Lokacyjne otwarte najpóźniej do 11 kwietnia 2023 r. - segment Mass i Premium); Oprocentowanie promocyjne obowiązuje w okresie od 12 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2023 r. dla środków zgromadzonych na Koncie Lokacyjnym do wysokości stanowiącej równowartość kwoty Nowych Środków.

Citi Handlowy (Konto SuperOszczędnościowe): 6 proc. do kwoty 20 000 zł. 3 proc. dla kwoty pozostałej na rachunku.

Citi Handlowy (Konto Oszczędnościowe): Oprocentowanie promocyjne 8,1 proc. dotyczy klientów, którzy otworzą Konto Osobiste CitiKonto do 31 maja 2023 r. Oprocentowanie promocyjne będzie naliczane przez 4 miesiące do kwoty 100 tys. zł, pod warunkiem wpływu na konto min 2000 zł miesięcznie i wykonania kartą transakcji na kwotę min 100 zł miesięcznie.

Credit Agricole Bank Polska: Klienci mogą wykupić miesięczny abonament „Przelewy z rachunków oszczędnościowych”. W ramach abonamentu bank oferuje klientom nieograniczoną liczbę darmowych przelewów z rachunków oszczędnościowych. Miesięczny abonament wynosi: Konto dla Ciebie GO! - 5zł; Konto dla Ciebie MOVE! - 5 zł; Konto dla Ciebie - 7zł; Konto dla Ciebie VIP - nie dotyczy, ponieważ wszystkie przelewy z rachunków oszczędnościowych są bezpłatne.

Nest Bank: stawka 8,25 proc. w skali roku obowiązuje przez 90 dni od otwarcia konta, pod warunkiem aktywnego korzystania z Nest Konta (wpływy 2 tys. i min. 3 płatności (BLIKIEM, kartą, przelewy).

PKO BP: Promocja dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Plus: przez 60 dni od ich wpłaty - dodatkowe oprocentowanie 5,5 proc. p.a.- łącznie 7,5 proc. p.a.; Można przystąpić do promocji do 1.06.2023 r.

Santander Bank Polska: Klient może przystąpić do promocji od 8 marca do 9 czerwca 2023 r.; odsetki promocyjne dla nowych środków naliczane do 29 czerwca 2023 r.; nowymi środkami nie są pieniądze, które zostały ulokowane w SBP do 3.03.2023 r. włącznie.

VeloBank: powyżej 400 tys. do miliona oprocentowanie wynosi od 1,5 proc. do 6 proc.; stawka promocyjna do 200 tys., do 400 tys. stawka 6 proc.