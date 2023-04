Reklama

Ranking lokat - najwyższe oprocentowanie

Spośród banków, które odpowiedziały na naszą ankietę, najwyższe oprocentowanie dają Volkswagen Bank Polska, PKO BP, Nest Bank i VeloBank. Stawki są takie same, ale w szczegółach oferty nieco się różnią. W przypadku VeloBanku mowa o elastycznym koncie oszczędnościowym, gdzie promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące. Podobny jest termin "Lokaty na dzień dobry" w PKO BP - tu jednak mowa o zamrożeniu pieniędzy na określony czas. W Nest Banku maksymalne oprocentowanie "Lokaty witaj" obowiązuje przez pół roku. Natomiast w Volkswagen Banku w grę wchodzi depozyt na 12 miesięcy z kwartalną kapitalizacją.

Na pytanie Forsal.pl nie odpowiedział Bank Nowy, który na swojej stronie reklamuje depozyt ze stawką 8,4 proc.

12-miesięczne lokaty, choć z nieco niższym oprocentowaniem, są dostępne również w Banku Ochrony Środowiska, BFF Banku, czy w Cedit Agricole Bank Polska. Ten ostatni wyróżnia się tym, że identyczną stawkę proponuje zarówno dla lokat na trzy miesiące, jak i na trzy lata, gdy rynek spodziewa się, że w perspektywie kilku kwartałów stopy procentowe będą obniżane. Na trzy lata można zamrozić pieniądze również w Banku Pocztowym ("Zysk w porządku "). To lokata progresywna, czyli taka, w której oprocentowanie w kolejnych okresach stopniowo się zwiększa. W tym przypadku na koniec dochodzi do 5 proc., ale średnio w skali roku wynosi 3,5 proc.

Zmniejszającą się “hojność” banków w odniesieniu do promocyjnych lokat pokazuje przykład Citi Handlowego. Tam produkt z najwyższą stawką to półroczna “Lokata powitalna” dla klientów bankowości prywatnej, której oprocentowanie spada w tym tygodniu o 0,2 pkt proc., do 7,4 proc.

Banki różnicują również wysokość wpłat. W Citi Handlowym czy Pekao najwyżej oprocentowane depozyty są dostępne przy minimalnej wpłacie na poziomie 20 tys. zł. Z drugiej strony brak minimalnej kwoty wysoko oprocentowanego produktu jest w VeloBanku czy w BNP Paribas Bank Polska. Najczęściej minimalna kwota to 1000 zł.

Maksymalna kwota depozytu

Weźmy instytucje z najwyższym oprocentowaniem. VW Bank pozwala ulokować na maksymalny procent nawet 50 mln zł. W PKO BP czy VeloBanku promocyjna oferta dotyczy lokat na kwotę maksymalnie 200 tys. zł, a w Nest Banku jest to tylko 20 tys. zł.

Żeby uzyskać 8-proc. stawkę w VW Banku, wystarczy posiadać tam konto indywidualne bądź oszczędnościowe. W PKO BP oferta dotyczy osób, które od 9 grudnia ub.r. otwierają wybrany rachunek osobisty (na przykład “Konto dla młodych” albo “Konto za zero”). W Nest Banku konieczne jest otwarcie konta osobistego, a skorzystać z promocyjnej oferty można przez 30 dni od daty otwarcia “Nest konta”.

Gdzie jest haczyk?

Wysokie oprocentowanie jest zwykle obwarowane dodatkowymi wymogami. Oferta ma służyć ściągnięciu nowych klientów albo zwiększeniu kwoty pieniędzy na rachunkach. Zwykle promocyjna oferta ma przynajmniej zastrzeżenie "na nowe środki". Od tych, którzy otwierają konto, żeby skorzystać z promocji, zwykle wymaga się zgód marketingowych. Banki liczą na to, że w przyszłości dzięki pierwotnej "inwestycji" będą mogły sprzedać klientom kolejne produkty.

Oddział, aplikacja czy serwis internetowy?

Poszczególne instytucje różnią się również pod względem dostępności promocyjnej oferty. Nie we wszystkich można założyć wysoko oprocentowany depozyt we wszystkich kanałach dostępu. My pytaliśmy o to, czy jest to możliwe przez aplikację mobilną, w serwisie internetowym i w oddziale. Tę ostatnią opcję wykluczają np. Nest Bank czy PKO BP. Ten drugi pozwala skorzystać z promocji tylko poprzez aplikację mobilną.

Wśród graczy z nieco niższym oprocentowaniem aplikacja jest wykluczona np. w BOŚ czy Credit Agricole. Ten ostatni zgadza się na przyjęcie pieniędzy w promocji jedynie w oddziale oraz, jak zaznacza, za pośrednictwem infolinii.

Gdy mowa o otwarciu przez klienta konta w nowym banku, nie ma wątpliwości definicyjnych. Inaczej gdy bank robi promocję dla dotychczasowych klientów i zaznacza, że obejmuje ona jedynie tzw. nowe środki. Tu zwykle określany jest dzień, z którego saldo porównywane jest z dniem uruchomienia promocji. W Millennium „data badania sald” jest obecnie określona na 7 kwietnia. W VW Banku „nowe środki obliczane są jako nadwyżka ponad średnie saldo na wszystkich produktach depozytowych klienta wyliczone z ostatnich trzech miesięcy przed założeniem lokaty". W BOŚ istnieje z kolei „dzień bazowy", którym jest obecnie 20 marca. Santander Consumer Bank porównuje bieżące saldo z tym z 27 lutego, Credit Agricole z 28 lutego, a BNP Paribas i Alior z 31 marca.

