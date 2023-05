Reklama

Z-etki żyją od pierwszego do pierwszego

Badanie przeprowadzone przez LendingClub Corp. we współpracy z branżowym pismem Pymnts.com pokazuje rosnącą pokoleniową różnicę w sposobie, w jaki Amerykanie radzą sobie z inflacją i wyższymi kosztami utrzymania.

Prawie dwie trzecie dorosłych osób z pokolenia Z, czyli ludzi w wieku 26 lat i młodszych, żyło w marcu od wypłaty do wypłaty. Odsetek taki świadczy o wzroście o 8 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym.

To pokolenie dopiero zaczyna swoją karierę, co oznacza, że jego przedstawiciele ​​otrzymują niższe wynagrodzenia i mają wyższy udział w długach konsumenckich. Są również bardziej skłonni do wydawania na jedzenie i rozrywkę, nawet jeśli mają trudności z pokryciem codziennych wydatków.

Pokolenie baby boomers ograniczyło wydatki

Dla odmiany udział osób z pokolenia baby boomers, którzy po opłaceniu miesięcznych rachunków, zostają z pustym portfelem, spadł poniżej 50 proc. To sugeruje, że ta grupa wiekowa, gdzie wiele osób jest na emeryturze i żyje ze ściśle określonego dochodu, ograniczyła swoje wydatki, aby poradzić sobie z wyższymi cenami, wynika z badania.

Życie od wypłaty do wypłaty nie oznacza automatycznie trudności finansowych. W rzeczywistości duża część osób o wyższych dochodach całkowicie również polega na swoich miesięcznych dochodach, aby opłacić podstawowe zobowiązania – wynika z badań LendingClub. Ludzie ci są bezradni wobec jakichkolwiek niespodziewanych wydatków i natychmiast znaleźliby się w trudnej sytuacji, gdyby stracili swoje źródło dochodu.

Wznowienie spłat kredytów studenckich

Jednym z poważniejszych ciosów w budżet domowy, który będą musiały przyjąć miliony osób, jest wznowienie spłat w ramach kredytów studenckich, których spłata została zawieszona na czas pandemii. Plan administracji Joe Bidena, zakładający umorzenie 20 tys. dolarów długów z kredytów studenckich, został wstrzymany do czasu wyroku Sądu Najwyższego, zaś republikanie z Izby Reprezentantów próbują dodatkowo zatrzymać to rozwiązanie.

„Wielu ludziom będzie trudno poradzić sobie nie tylko z z przyszłymi awaryjnymi wydatkami, ale też przewidzianymi płatnościami, takimi jak edukacja, spłaty kredytów studenckich, gdy już wrócą, i wydatkami mieszkaniowymi, które staną się trudniejsze do zrównoważenia dla zwykłego amerykańskiego konsumenta” - ocenia Anuj Nayar z LendingClub.

Raport LendingClub opiera się na badaniu, w którym wzięło udział prawie 3400 konsumentów z USA. Badanie przeprowadzono w dniach od 8 do 17 marca 2023 roku.