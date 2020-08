Dzięki transakcji GI Group umocni swoją pozycję na rynku usług HR w Europie Środkowo-Wschodniej, a Work Service zyska nowego akcjonariusza, który umożliwi spółce pełną stabilizację finansową, rozwój działalności i usług, podano w komunikacie.



"Pozyskanie Gi Group jako branżowego inwestora strategicznego, który doskonale zna rynek usług HR i działa na wielu rynkach międzynarodowych, oznacza dla nas nowy etap działalności i szansę, jaką zamierzamy w pełni wykorzystać. Zyskujemy stabilizację finansową, a także perspektywę dalszego rozwoju działalności oraz powrotu do dużej części klientów. Dysponujemy olbrzymim doświadczeniem, przez lata inwestowaliśmy w jakość i technologię, a także w nowoczesną rekrutację, robotyzację i komunikację. Dzięki redukcji kosztów pośrednich działalności osiągnęliśmy najwyższe wskaźniki efektywności operacyjnej w branży. Tak jak na początku rozwoju Work Service, tkwi w nas ogromna siła i możliwości, które po zrealizowaniu umowy inwestycyjnej będą mogły być w końcu w pełni wykorzystane" - powiedziała wiceprezes zarządu Work Service Iwona Szmitkowska, cytowana w komunikacie.



Wcześniej spółka podała, że dyrektor regionalny Gi Group na Centralną i Wschodnią Europę Thibault Lefebvre został powołany na stanowisko nowego prezesa zarządu Work Service, Iwona Szmitkowska, dotychczasowa prezes zarządu Work Service, została nowym wiceprezesem; Global Chief Financial Officer Gi Group Nicola Dell'Edera został powołany na stanowisko nowego wiceprezesa Work Service



Umowa finalizuje ogłoszony przez Work Service w marcu ub. roku proces pozyskania finansowego lub branżowego inwestora strategicznego, tym samym przeglądu opcji strategicznych. W jego wyniku 13 lutego br. Work Service podpisał umowę inwestycyjną z Gi Group, w której zostały określone warunki nabycia większościowego pakietu akcji. Jej finalizację poprzedziło badanie confirmatory due diligence, uzyskanie zgody organów antymonopolowych oraz uzgodnienie ze spółką, akcjonariuszami, bankami i obligatariuszami ostatecznej dokumentacji transakcji. Pomimo pandemii, która zmieniła sytuację gospodarczą i globalny rynek pracy, zawarta 25 sierpnia br. umowa zawiera wszystkie uzgodnione wcześniej postanowienia, podkreślono.



Na mocy umowy Gi Group nabyła większościowy pakiet akcji Work Service i zgodnie z aktualnymi przepisami wezwie do zapisu na co najmniej 66% wszystkich wyemitowanych akcji. Międzynarodowy inwestor udzieli również niezbędnego finansowego wsparcia, które umożliwi Work Service osiągnięcie celów biznesowych przy odpowiedniej strukturze finansowej, wskazano również.



Work Service zobowiązał się do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu zaproponowania podwyższenia kapitału zakładowego o co najmniej 30 mln zł do maksymalnej wysokości 105 mln zł po cenie 0,39 zł za akcję.



Inwestycja w Work Service jest strategicznym dopełnieniem dotychczasowej działalności Gi Group, która działa w obszarze zatrudnienia tymczasowego i stałego, poszukiwania i selekcji, doradztwa i szkoleń HR oraz usług uzupełniających.



"Duże wsparcie finansowe ze strony Gi Group połączone z doświadczeniem kierownictwa wyższego szczebla, jakością procesów oraz konsekwentnym inwestowaniem w nowe technologie umożliwi nam dalsze zapewnianie najlepszych innowacyjnych rozwiązań naszym klientom i kandydatom w ramach pośrednictwa pracy, outsourcingu i RPO. Work Service jest i pozostanie stałym punktem odniesienia dla kandydatów, klientów oraz konkurentów w Europie Centralnej i Wschodniej, w szczególności w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Jestem pewien, że nawet jeśli Gi Group i Work Service będą funkcjonowały niezależnie, będą współdziałać, by zapewnić efektywność działań oraz profesjonalizm usług świadczonych firmom i kandydatom" - stwierdził nowy prezes zarządu Work Service i dyrektor regionalny Gi Group na Europę Centralną i Wschodnią Thibault Lefebvre.



"Nabycie większościowego pakietu akcji Work Service daje nam możliwość poszerzenia i skonsolidowania naszej obecności w Europie Centralnej i Wschodniej, gdzie jesteśmy już obecni w ramach marek Gi Group, Wyser i Grafton oraz umacnia naszą rolę globalnego gracza w sektorze usług HR. Jest kolejną transakcją po tych, które zrealizowaliśmy w Stanach Zjednoczonych i Brazylii, oraz pokazuje pełne skupienie Grupy na zarządzaniu fazą odbicia. Działania te w pełni pokrywają się z naszym średnioterminowym celem osiągnięcia obrotów na poziomie 6 mld euro do roku 2023. Jestem przekonany, że Gi Group i Work Service będą współpracowały i osiągną synergię, mając jeden unikalny cel: zapewnić kompleksową obsługę zarówno firmom, jak i kandydatom" - dodał globalny CEO Gi Group Stefano Colli-Lanzi.



Działające w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech spółki należące do Work Service i Gi Group będą w najbliższej przyszłości prowadziły działalność niezależnie. Docelowo jednakże planowane jest przygotowanie i wdrożenie optymalnego modelu synergii, by zapewnić efektywność działalności, komplementarność i rozwój usług oraz profesjonalną obsługę klienta.



"Podpisana umowa to pierwszy, formalny i bardzo ważny etap. W najbliższym czasie zastanowimy się nad możliwościami i zakresem współpracy, zintegrowania działalności spółek, by zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług" - podsumowała Szmitkowska.



Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.



Gi Group jest jedną z największych firm HR na świecie według Staffing Industry Analysts oraz członkiem World Employment Confederation Europe. Prowadzi działalność w zakresie czasowego i stałego zatrudnienia, wyszukiwania i selekcji, doradztwa i szkoleń HR, a także w zakresie usług komplementarnych. Dzięki bezpośredniej obecności i partnerstwom strategicznym działa w 50 krajach w Europie, Afryce, Azji i Ameryce.



(ISBnews)