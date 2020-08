"Przychody z najmu wzrosły o 10,4% (13,7 mln euro) do 145,5 mln euro, dzięki akwizycjom i kończeniu inwestycji w poprzednim roku [...] Wynik na zarządzaniu aktywami wzrósł o 1,8% do 102,8 mln euro (rok wcześniej: 101 mln euro), a wynik na sprzedaży nieruchomości wyniósł -0,7 mln euro (rok wcześniej: 1,7 mln euro). Nieruchomości o wartości 51,7 mln euro zostały sprzedane w I połowie roku [...] Wynik na działalności deweloperskiej [property development] okazał się negatywny i wyniósł -16,7 mln euro (rok wcześniej: 14,3 mln euro). Ten spadek wynikał z przeszacowania nieruchomości w budowie, co wyniosło -16,8 mln euro (rok wcześniej: 18,2 mln euro) i odzwierciedlał ponadto lekki wzrost stóp zwrotu związany z COVID-19, jak również kolejne nabycia gruntów" - czytamy w komunikacie.



Strata operacyjna wyniosła 83,6 mln euro wobec 203,4 mln euro zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 145,5 mln euro w I poł. 2020 r. wobec 131,8 mln euro rok wcześniej.



W Polsce Immofinanz posiada 20,2% łącznego portfela nieruchomości firmy. W jego skład wchodzi 26 obiektów a ich łączna wartość księgowa wynosi 1 005,3 mln euro. Portfel istniejących inwestycji dzieli się na 10 budynków biurowych (24,4% łącznego portfela budynków biurowych firmy) oraz 14 obiektów handlowych (17,7% łącznego portfela obiektów handlowych). Poziom wynajęcia całego portfela na dzień 30 czerwca 2020 utrzymuje się na wysokim poziomie 96,9%.



Przychód z najmu w pierwszym półroczu roku 2020 wzrósł w Polsce o około 39% i wyniósł 35,1 mln euro (rok wcześniej: 25,3 mln euro), co stanowi aktualnie 24,1% łącznych przychodów z najmu grupy, podano także.



Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.



(ISBnews)