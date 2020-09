"Wrzesień, jeśli chodzi o zamówienia w naszych dwudziestu fabrykach segmentu motoryzacja, wygląda bardzo dobrze. Wykorzystanie mocy produkcyjnych szacuję na około 80%" - powiedział Lisiecki w rozmowie z ISBnews w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.



Dodał, że grupa śledzi wskaźniki sprzedaży oraz rejestracji samochodów i jest przygotowana do zwiększenia produkcji w razie wzrostu zamówień. W dalszej perspektywie dostrzega potencjał w dostawie komponentów do samochodów elektrycznych.



"Pozytywna perspektywa na przyszłość i jasność sytuacji gospodarczej będą wpływać na decyzje zakupowe nowych samochodów w 2021 r., zarówno w przypadku firm, jak i klientów indywidualnych" - wskazał także prezes.



Grupa Boryszew podjęła prace nad przygotowaniem do produkcji przewodów do układów klimatyzacyjnych opartych na dwutlenku węgla, które mają być wkrótce montowane w samochodach.



"Boryszew jest jedną z nielicznych firm na świecie, które mają technologię seryjną do produkcji tych przewodów " - dodał Lisiecki.



Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.



Kamila Wajszczuk, Wojciech Żurawski



(ISBnews)