Opracowany przez InPost kalkulator śladu węglowego wskazuje, że gdyby tradycyjne dostawy kurierem do domu były zastąpione dostawą do Paczkomatu, redukcja emisji CO2 sięgnęłaby do 75%, podała spółka. Dostarczenie paczki do maszyny InPost oznacza co najmniej 0,35 kg mniej emisji CO2 do atmosfery na każdą przesyłkę. Firma nadal zamierza minimalizować wpływ na środowisko oraz inspirować innych do podejmowania działań mających na celu jego ochronę.



W przypadku wyboru standardowej dostawy paczek kurierem wywieramy zdecydowanie większy wpływ na środowisko niż korzystając z Paczkomatów. Ślad węglowy średnio dla przesyłki z dostawą do domu wynosi 0,659 kg CO2 - biorąc pod uwagę całą trasę przesyłki, z czego 0,294 kg CO2 tylko na ostatniej mili, podano.



"Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stawiamy sami sobie - ale też innym markom, instytucjom i ludziom - jest niwelowanie negatywnych dla środowiska skutków działalności. Naszym celem jest umacnianie pozycji najbardziej neutralnej dla środowiska marki w kategorii usług logistycznych. Długookresowa strategia InPost zakłada minimalizowanie śladu węglowego przez sukcesywną rozbudowę sieci Paczkomatów. Nasza prośrodowiskowa wizja wymaga od nas spójnych i konsekwentnych działań - chcemy w ten sposób także inspirować i motywować innych do działania" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.



Dostawy do Paczkomatów w 2019 r. zredukowały emisję CO2 o tyle, ile wchłania rocznie ponad 5 mln drzew sosnowych (które zajmują powierzchnię ok. 1 500 hektarów).



"W tym roku redukcja emisji CO2 z tego tytułu będzie znacznie, ale to znacznie większa i będzie rosła istotnie w kolejnych latach" - dodał Brzoska.



InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce.



(ISBnews)