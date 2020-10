Cena gry została ustalona na wyjściowym poziomie 41,74 GBP / 49,99 euro / 49,99 USD, podano w komunikacie.



Jak zapowiadała wcześniej spółka, "The Medium" to trzymający w napięciu horror psychologiczny, którego motywem przewodnim są różne punkty widzenia. Gracze będą mogli wcielić się w Mariannę - medium żyjące w dwóch światach: fizycznym i duchowym.



Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.



(ISBnews)