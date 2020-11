"Naszym celem jest powrót do regularnych wypłat dywidendy. Myślę, że pierwsza dywidenda zostanie wypłacona z zysku za 2020 rok" - powiedział Jarczyński podczas wideokonferencji.



Arctic Paper nie wypłacał dywidendy przez dwa ostatnie lata, czyli za lata 2018 i 2019.



"Spodziewane ograniczenie capeksu w 2021 roku zwiększy nasze możliwości wypłaty dywidendy za 2020 rok. Zmniejszamy zadłużenie, mamy dobre wyniki finansowe, wszystko wskazuje na to, że będzie możliwość wypłacenia dywidendy z zysku za obecny rok" - dodał prezes.



Na początku 2020 roku prezes Jarczyński zapowiadał, że co do zasady spółka chciałaby przeznaczać ok. 1/3 zysku na dywidendę.



Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)