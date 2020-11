Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 345 punktów, czyli 1,16 proc. i wyniósł 29.438,42 pkt.

S&P 500 zniżkował 1,16 proc. i wyniósł 3.567,79 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,82 proc., do 11.801,60 pkt.

„Wiele dobrych wiadomości już się przetoczyło przez rynki. Inwestorzy szukają teraz kolejnych katalizatorów wzrostu, co w obecnej sytuacji może być trudne” - powiedział analityk ETX Capital Michael Baker.

„Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja dla inwestorów jest jaśniejsza, ale ożywienie będzie prawdopodobnie nierównomierne” - dodał Cormac Weldon, dyrektor ds. rynku akcji w USA w Artemis.

Reklama

Notowania Pfizera rosły 2,5 proc. Spółka podała, że ostateczne wyniki późnego etapu badania szczepionki COVID-19 wykazały, że jest skuteczna w 95 proc., dodając, że ma wymagane dane z dwumiesięcznych badań pod kątem bezpieczeństwa i będzie ubiegać się o awaryjną autoryzację w USA.

W zeszły poniedziałek Pfizer podał, że opracowywana wspólnie z niemieckim BioNTech szczepionka jest skuteczna w 90 proc.

Natomiast w poniedziałek w tym tygodniu amerykańska firma Moderna podała, że jej szczepionka na Covid-19 ma 94,5 proc. skuteczności. Firma wskazała, że w tym roku może wyprodukować 20 mln dawek szczepionki, a w 2021 r. od 500 mln do 1 mld.

"Myślę, że te informacje są już uwzględnione w wycenach rynkowych. Trzeba podkreślić fakt, że zbliżamy się do znacznie jaśniejszego obrazu sytuacji w 2021 roku i podczas gdy tymczasowe restrykcje muszą zostać w mocy, powrót do normalności jest na dobrej drodze" - powiedział Neil Wilson, główny analityk rynkowy w Markets. com.

Akcje Boeinga rosły ponad 1,5 proc. po tym, jak Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała w środę, że zezwoliła na loty Boeinga 737 MAX, które były uziemione od marca zeszłego roku po dwóch katastrofach, w których zginęło łącznie 346 osób.

Notowania Tesli zyskały 3 proc. Morgan Stanley podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "równoważ".

Target rósł 3 proc. Zysk spółki na akcję w trzecim kwartale wyniósł 2,79 USD wobec oczekiwanych 1,60 USD.

Notowania Lowe's szły w dół o 6 proc. Zysk na akcję w III kw. wyniósł 1,98 USD, o jeden cent poniżej oczekiwań.

Prezes Fed Jerome Powell wskazał, że ożywienie gospodarcze w USA będzie prawdopodobnie kontynuowane w "solidnym" tempie, ale jest groźba utraty tego tempa wraz ze wzrostem zakażeń Covid-19.

Dodał, że jest zbyt wcześnie, aby Fed zamknął swoje awaryjne linie kredytowe.

Powell określił rosnące wskaźniki infekcji koronawirusowych znaczącym ryzykiem "szczególnie w najbliższej przyszłości".

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w październiku wyniosła 1,530 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,459 mln, po korekcie z 1,415 mln.

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w październiku (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,545 mln wobec 1,545 mln w poprzednim miesiącu.