"W tym roku nie ma szansy, aby udało nam się zadebiutować na NewConnect, ale I kw. 2021 r. wydaje mi się jak najbardziej realnym terminem" - powiedział Kotowski podczas wideokonferencji dla inwestorów na Strefie Inwestorów.



Dodał, że Noobz from Poland nie planuje przeprowadzenie kolejnej emisji akcji przez najbliższych kilka miesięcy.



"Obecna wycena naszej spółki, przy cenie akcji wynoszącej 27 zł to mniej więcej 40 mln zł. Wycena - moim zdaniem - jest zaniżona, ponieważ nie jesteśmy jeszcze notowani na giełdzie" - dodał Kotowski.



Noobz from Poland planuje także doprowadzić do upublicznienia swojej spółki zależnej - Rookiez from Poland.



"Na początku roku chcemy przeprowadzić procedurę przekształcenia Rookiez from Poland w spółkę akcyjną, a jej debiut na NewConnect zakładamy na 2022 r. Wtedy będzie ona już po pełnym roku swojej działalności jako spółka akcyjna" - powiedział Kotowski.



Prezes dodał, że nie wyklucza przeprowadzenia emisji akcji Rookiez from Poland w pre-IPO w drugiej połowie przyszłego roku, a obecna wycena spółki to około 12 mln zł.



W listopadzie 2019 r. Noobz from Poland złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w związku z planowanym wejściem na rynek NewConnect. Wstępnie spółka liczyła na debiut na przełomie 2019 i 2020 roku.



Noobz from Poland SA to polski producent gier, założony w 2016 roku. Pierwszą grą, stworzoną przez Noobz from Poland, jest "Total Tank Simulator". W gronie akcjonariuszy Noobz from Poland są założyciele spółki, a także m.in. firma z branży gier komputerowych QubicGames oraz TFI Capital Partners.



