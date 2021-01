Na mocy umowy zawartej z Galapagos Selvita przejęła 100% udziałów w spółce Fidelta za kwotę 31,2 mln euro (ok. 140 mln zł). Wartość transakcji zostanie odpowiednio skorygowana w oparciu o określone w umowie, zwyczajowo stosowane w tego typu transakcjach korekty dotyczące środków pieniężnych netto i kapitału obrotowego, podano.



"Bardzo się cieszymy, że od dziś Fidelta formalnie jest już częścią Grupy Selvita. Wspólnie wykonaliśmy ogrom pracy, aby to stało się możliwe. Jesteśmy gotowi, by szybko zakończyć proces integracji i korzystać z efektów tej przełomowej akwizycji" - powiedział prezes Selvity Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.



Akwizycja Fidelty znacząco rozszerza ofertę usług Selvity w zakresie zintegrowanego procesu odkrywania leków, a także przyczyni się do umocnienia pozycji spółki na rynku jako jednej z największych przedklinicznych spółek typu CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie, podkreślono.



"Transakcja wpłynie na zwiększenie skali działalności Grupy Selvita oraz istotne zwiększenie jej przychodów. W ramach procesu integracji Fidelta zostanie włączona do Grupy Selvita, jednak będzie kontynuować swą działalność pod dotychczasową marką. Co warte podkreślenia, w ramach transakcji Fidelta zawarła wieloletnią umowę świadczenia usług badawczych w zakresie odkrywania leków na rzecz Galapagos" - podsumowano.



Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).



(ISBnews)