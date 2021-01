Answear.com 23 grudnia ub r. przydzielił akcje oferowane w publicznej ofercie akcji z redukcją zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wynoszącą 96,6%. Cena emisyjna została ustalona na 25 zł, co oznacza, że do spółki trafiło około 45 mln zł, a wartość całej oferty wyniosła przeszło 80 mln zł.



Oferta Answear.com obejmowała 1 841 000 nowo emitowanych akcji serii D, a także 1 380 645 akcji serii A należących do funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (subfundusz MCI.TechVentures 1.0), stanowiących 8,03% rozwodnionego kapitału spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Zgodnie z dokonanym przydziałem, w transzy inwestorów indywidualnych znalazło się 644 330 akcji, stanowiących 20% sprzedawanych akcji, a pozostałe 2 577 315 akcji przydzielono inwestorom instytucjonalnym.



Answear.com to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo Wschodniej. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach.



(ISBnews)