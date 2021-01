"Cieszymy się, że taki popyt jest na nasze akcje już pierwszego dnia. To naprawdę jest niesamowite. To jest chyba jedyny komentarz z mojej strony, przynajmniej na tym etapie. Cieszymy się, że ten road show i budowanie księgi popytu idzie tak pozytywnie" - powiedział CEO spółki Anton Gauffin podczas wideokonferencji, komentując informację agencji Bloomberg, według której księga popytu na akcje Huuuge Inc po godzinie od rozpoczęcia zapisów została pokryta w całości w przedziale cenowym 40-50 zł.

Spółka nie rozważa także podniesienia ceny za akcję w ofercie publicznej powyżej 50 zł.

"Sądzę, że to wymagałoby złożenia dodatkowych wniosków do KNF-u. Nie jest to niemożliwe, ale to nie jest coś, co byśmy omawiali na chwile obecną" - dodał Gauffin.

Huuuge, Inc. opublikował prospekt i rozpoczyna dziś pierwszą ofertę publiczną od procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, który potrwa do 4 lutego 2021 roku. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 28 stycznia - 3 lutego. Ok. 19 lutego 2021 zakładany jest pierwszy dzień notowania na GPW.

Oferta obejmuje publiczną subskrypcję do 15 000 000 nowo wyemitowanych akcji spółki oraz publiczną sprzedaż do 18 350 000 istniejących akcji. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 50 zł za akcję.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe.

