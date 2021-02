Data premiery gry "Lust From Beyond" na platformie Steam została ponownie przesunięta - tym razem na 11 marca 2021 r., podało Movie Games. Spółka wyjaśnia, że decyzja została podjęta z uwagi na zaplanowane wydarzenie marketingowe, które doprowadzi - zdaniem Movie Games - do zwiększenia zainteresowania graczy.

Gra miała pierwotnie zadebiutować w IV kw. 2020 r., a następnie debiut został przesunięty na 11 lutego br. "W ocenie emitenta nowa data premiery, stanowi korzystny termin na premierę gry" - czytamy w komunikacie. Według stanu na 18 lutego lista graczy oczekujących na zakup gry przekroczyła poziom 185 tys., podano także. "Przyrosty wishlisty utrzymują się na bardzo dobrym poziomie od wielu miesięcy - podkreślono w materiale. Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r. (ISBnews)