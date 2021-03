Tegoroczny harmonogram uwzględnia premiery tytułów dedykowanych na urządzenia mobilne: "Solitaire: Adventure Journey", "Golf Solitaire TriPeaks", "Solitaire TriPeaks Blitz!", "Golf Hero", "My Spa Resort" na Nintendo Switch oraz ewentualnie do trzech jeszcze niezapowiedzianych gier.

"Minione miesiące były dla nas czasem wytężonej pracy koncepcyjnej w obszarach strategicznych. Postawiliśmy sobie ambitne cele. Zdarza się jednak, że nie wszystko idzie zgodnie z planem i takim tempie, w jakim zakładaliśmy pod koniec 2020 roku. Można powiedzieć, że jesteśmy obecnie na etapie odbudowywania Cherrypick Games. Mimo solidnych fundamentów, spór prawny z Kuu Hubb Oy przed Trybunałem Arbitrażowym w Helsinkach, który wygraliśmy, położył się cieniem na operacyjnej działalności naszej spółki w latach 2019-2020" - powiedział ISBtech Kwaśnica.

W minionym roku spółka koncentrowała się na formułowaniu nowej strategii rozwoju. Jednym kluczowych działań na tym polu było nawiązanie współpracy ze strategicznymi partnerami biznesowymi.

"Zrealizowaliśmy ten cel z sukcesem - Huuuge Games oraz Skillz, Inc. to firmy z pierwszej ligi mobilnego gamingu. Konkretnych efektów podpisanych kontraktów spodziewamy się w drugiej połowie roku. Wówczas zaprezentujemy kilka premier. Tegoroczny harmonogram uwzględnia tytuły mobilne, takie jak ,Solitaire: Adventure Journey', 'Golf Solitaire TriPeaks', 'Solitaire TriPeaks Blitz!', 'Golf Hero', a także 'My Spa Resort' na Nintendo Switch oraz niewykluczone, że również dwa lub trzy jeszcze niezapowiedziane tytuły. Chcemy stać się wydawcą pierwszego wyboru dla zewnętrznych developerów w branży gier mobilnych i globalnym liderem jeżeli chodzi o ten segment na platformie Skillz. Widzimy tu duży potencjał oraz możliwość rozwoju i chcemy od samego początku być jedno znaczącym beneficjentem" - dodał prezes.

Cherrypick Games to deweloper specjalizujący się w produkcji gier casualowych free2play oraz mobilnych gier e-sportowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ISBtech)