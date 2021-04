"Przekroczyliśmy poziom 1 mln USD przychodu brutto ze sprzedaży 'The Wizards' na Oculus Quest. Gra jest dostępna na platformie od 2019 r. Tym samym dołączyliśmy do grona kilkudziesięciu spółek, którym udało się przekroczyć tę magiczną barierę. Wynik, który udało nam się osiągnąć dowodzi, jak duży potencjał ma nasz tytuł. Cieszymy się, że gracze polubili produkcje 'The Wizards'. Do tej pory tytuły z tej serii nabyło ponad 200 tys. użytkowników. Jest to dla nas satysfakcjonujący wynik. Liczymy, że tendencja wzrostu sprzedaży utrzyma się" - powiedział członek zarządu Aleksander Caban, cytowany w komunikacie.

Spółka zakończyła proces certyfikacji "The Wizards Dark Times" na platformę Oculus Quest. Data premiery na OQ - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - odbędzie się 6 maja br. Cena gry została ustalona na 24,99 USD. "The Wizards - Dark Times" to projekt, w którym mechanikę przywoływania czarów opiera się na intuicyjnym i immersyjnym systemie rzucania zaklęć za pomocą gestów rąk. Podczas rozgrywki gracz odbędzie podróż w czasie, weźmie udział w epickich bitwach i zgłębi historię krainy Meliora. Tytuł dostępny jest od ub. roku na platformie Steam oraz Oculus Store, podano także.

"Liczę, że najnowsza wersja 'Dark Times' odniesie sukces, który przełoży się na wzrost wyników finansowych w nadchodzących kwartałach. Realizacja produkcji VR to jeden z elementów naszej strategii rozwoju oraz odpowiedź na obecne trendy. Według szacunków rynek gier wirtualnej rzeczywistości to najszybciej rozwijająca się gałąź branży gamingowej. Wartość tego sektora w 2025 r. może przekroczyć 42 mld USD" - powiedział Caban.

Spółka pracuje także nad swoim największym w historii projektem "Warhammer Age of Sigmar: Tempestfall". Gra powstaje na licencji brytyjskiej firmy, Games Workshop. Premiera tytułu planowana jest na platformach Oculus i Steam latem br., w wersji na PC VR (Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index itp.) oraz w wersji przenośnej na Oculus Quest i Oculus Quest 2, podsumowano w materiale.

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus, HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Carbon Studio stworzy grę przeznaczoną na wszystkie główne platformy VR, osadzoną w uniwersum "Warhammer: Age of Sigmar". Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.

(ISBnews)