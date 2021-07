Reklama

"W pierwszej fazie zamierzamy dołączyć Rortos do naszej infrastruktury IT, realizować pozyskiwanie graczy (UA) i zbudować wsparcie dla użytkowników z Wrocławia. W ciągu kolejnego roku zakładamy dążenie do osiągnięcia wspólnych synergii, wymiany wiedzy i działania liveops" - powiedział Zużałek podczas wideokonferencji.

Według prezentacji spółki, plan w pierwszych sześciu miesiącach współpracy zakłada implementację w Rortos systemów machine learning, czy elementy z gier typu 'clash' do symulatorów w których specjalizuje się włoski deweloper gier. W następnym etapie ma nastąpić koncentracja na monetyzacji, lojalizacji graczy, długoterminowej retencji i zaangażowaniu użytkowników. Współpraca ma zaowocować nowymi tytułami gier.

Ten Square Games podało też w prezentacji, że kompletuje swoje studia w Warszawie, Berlinie i Bukareszcie. Zakłada rosnącą pozycję swoich gier "Hunting Clash" i "Fishing Clash", nowe tytuły w segmencie "clash" i poza nim, a także "pipeline" nowych tytułów we współpracy ze studiami, które dołączą do Ten Square Games w ramach strategii M&A.

Wcześniej w tym tygodniu Ten Square Games podpisał z akcjonariuszami Rortos umowę, zgodnie z którą przejmie 100% udziałów w Rortos za kwotę 45 mln euro, bez uwzględniania stanu gotówki i poziomu zadłużenia.

Rortos jest włoskim studiem specjalizującym się w segmencie mobilnych symulatorów lotu. W jego portfolio znajdują się takie tytuły, jak: "Airline Commander", "Real Flight Simulator" oraz "Extreme Landings". Studio ma również w przygotowaniu kolejne gry. Spółka została założona w 2011 roku przez Roberto Simonetto. W 2018 roku Rortos związał się z Reludo Games, w wyniku czego do organizacji dołączył Antonio Farina.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)