"Nastroje wyraźnie się pogorszyły, zakończyło się odbicie. Indeksy zachodnie zatrzymały się ostatnio w okolicy oporów i pojawiła się podaż. Za tym idzie zachowanie naszego WIG20" - powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku Kamil Jaros.

Dodał, że nastroje na rynkach globalnych psują rosnące rentowności obligacji amerykańskich.

"Na razie wygląda na to, że rozpoczęta korekta trwa – to, że indeksy zatrzymały się przy oporach sugeruje, że to jeszcze nie koniec. W związku z tym należałoby oczekiwać zejścia do ubiegłotygodniowych minimów. Dołek WIG20 jest już niemal testowany” – powiedział analityk BM mBanku.

Ocenił, że kolejne wsparcie na WIG20 stanowi poziom ok. 2.150 pkt. i jeśli nie zostanie on pokonany możliwe są jeszcze scenariusze pozytywne.

"Średnioterminowo trendy nadal są wzrostowe, więc nie przesadzałbym z pesymizmem, zwłaszcza, że jeśli chodzi np. o rynki amerykańskie czynnik nastrojów ogranicza potencjał spadków. Faza osłabienia we wrześniu to coś, co statystycznie i sezonowo się pojawia" – dodał Jaros.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 stracił 0,73 proc. do 2.275,68 pkt., WIG zniżkował o 0,84 proc. do 69.440,48 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,34 proc. do 5.201,42 pkt., a sWIG80 spadł o 0,42 proc. do 21.037,33 pkt.

We wtorek zniżkowała większość europejskich indeksów. W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX tracił ok. 2 proc. Z kolei w USA S&P 500 tracił ok. 1,6 proc. a Nasdaq spadał o 2,3 proc.

Obroty na GPW przekroczyły 920 mln zł, z czego 707 mln zł przypadło na największe firmy. Inwestorzy handlowali przede wszystkim walorami Allegro (105 mln zł), PKO BP (92 mln zł) oraz PKN Orlen (80 mln zł).

Rosło 5 z 15 indeksów sektorowych, w tym najmocniej telekomunikacja - o 6,22 proc. Zniżkował indeks WIG-Górnictwo (o 1,88 proc.) oraz banki i chemia (po ok. 1,6 proc.).

Całą wtorkową sesję liderem wzrostów w WIG20 pozostawał Cyfrowy Polsat, który zakończył notowania na poziomie 35,06 zł, czyli 7,28 proc. na plusie. Mocny, 4,4-proc., wzrost odnotował Orange Polska.

Po południu Cyfrowy Polsat, Reddev Investments oraz Zygmunt Solorz ogłosili wezwanie do sprzedaży 263.807.651 akcji Cyfrowego Polsatu, stanowiących 41,24 proc. kapitału zakładowego i 34 proc. głosów na WZ, po cenie 35 zł za sztukę.

O planach ogłoszenia wezwania Cyfrowy Polsat informował w poniedziałek. Analitycy ocenili, że cena 35 zł na akcję w wezwaniu jest tylko 7 proc. powyżej poniedziałkowej ceny rynkowej, więc nie spodziewają się dużego odzewu inwestorów. Do podjęcia decyzji o dalszym zaangażowaniu, oczekują przedstawienia planów rozwoju grupy.

Ok. 1,7 proc. zyskał we wtorek kurs akcji Santandera, a 1,46 proc. CD Projekt.

Na koniec dnia traciła większość spółek z WIG20 (12 z 20), w tym najmocniej Tauron (-2,6 proc.) oraz PKO BP (-2,41 proc.) i Allegro (-2,37 proc.). Ponad 2 proc. pod kreską sesję zakończyły także Mercator Medical i KGHM.

W mWIG40 wtorkową sesję na plusie zakończyło jedenaście spółek.

Po mocnym spadku w poniedziałek, odbiły notowania Celon Pharmy - poszły w górę o 4,16 proc. Kolejną dobrą sesję ma za sobą DataWalk, którego kurs wzrósł o 2,5 proc.

Wśród średnich spółek zniżkowały natomiast m.in. Mabion (o 4,37 proc.), mBank (o 4,15 proc.) i Alior (o 3,36 proc.).

W sWIG80 na koniec dnia najmocniej rosła Bogdanka (4,31 proc.) i Oponeo (4,03 proc.).

Po blisko 10 proc. wzroście w poniedziałek, akcje ZE PAK we wtorek straciły 3,5 proc. W dół o 6,32 proc. poszły notowania Trakcji, a po ponad 4 proc. zniżkowały Pekabex, Unimot, Getin i Voxel.

Na szerokim rynku, przy ok. 8 mln zł obrotu, o ponad 16 proc. w górę poszedł kurs akcji spółki Satis, która w opublikowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2021 r. wykazała dodatni wynik finansowy po stracie rok wcześniej. Spółka podała, że wpływ na wygenerowanie dodatniego wyniku finansowego miało ujęcie w pozostałych przychodach operacyjnych skutków umorzenia zobowiązań spółki związanych z układem.