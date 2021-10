Reklama

"6 MW instalacji już zostały przejęte przez Energa OZE, a docelowo ma być 62 MW. Transakcję zamierzamy zakończyć w 2023 r." powiedział Karasowski dziennikarzom.

Budowa postępuje zgodnie z harmonogramem. Do końca roku Energa OZE przejmie kolejne 6 MW.

"Gotowe do przyłączenia jest kolejne 6 MW i przygotowywane są konstrukcje do kolejnego etapu, czy 48 instalacji po 1 MW" - dodał kierownik projektu.

Sama instalacja będzie gotowa już w przyszłym roku, jednak będzie czekała na przyłączenie przez Energa Operator.

"Wartość całej inwestycji razem z gruntami to ok. 200 mln zł" - wskazał także Karasowski.

Farma PV Wielbark realizowana jest na 119 ha terenu, w tym panele zajmą ok. 25 ha. Wsparciem uzyskanym w aukcji OZE objęte zostało 54 MW z planowanej łącznej mocy 62 MW.

Poza farmą PV Wielbark, Energa realizuje obecnie farmę PV Gryf o docelowej mocy niecałych 20 MW i pięć małych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)