Reklama

Reklama

"ExpertSender działa globalnie. Od początku, czyli od ponad 13 lat, koncentrujemy się na ekspansji zagranicznej, głównie w USA i na rynkach europejskich. Obecnie, poprzez partnerów franczyzowych, jesteśmy obecni także w Rosji, Chinach i Brazylii. Aż 88% naszych przychodów w 2020 r. wygenerowała zagranica. Dynamicznie się rozwijamy sukcesywnie zwiększając sprzedaż i rentowność. Co istotne, nasz biznes, działający w modelu SaaS pozwala na znaczący wzrost przychodów bez istotnego wzrostu kosztów. Zamierzamy dalej intensywnie się rozwijać, także w drodze akwizycji podmiotów posiadających komplementarną lub konkurencyjną do naszej technologię, bądź umożliwiających nam poszerzenie istniejącej bazy klientów na dotychczasowych rynkach lub dostęp do nowych rynków geograficznych" - powiedział prezes Krzysztof Jarecki, cytowany w komunikacie.

W procesie potencjalnego IPO spółka współpracuje z firmą inwestycyjną Ipopema Securities, pełniącą rolę globalnego koordynatora oraz z Gessel, Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. Harmonogram oraz parametry potencjalnej transakcji zostaną przedstawione do publicznej wiadomości w momencie publikacji prospektu, podano także.

ExpertSender jest twórcą, właścicielem i dostawcą platformy, która służy do wielokanałowej komunikacji elektronicznej (CPaaS). Z platformy korzystają firmy z branży e-commerce, tradycyjne sklepy oraz agencje digital marketingowe do prowadzenia kampanii marketingowych w Internecie. Platforma jest udostępniana na stronach internetowych ExpertSender w formule oprogramowania jako usługi (SaaS) i wykorzystywana w kampaniach marketingowych firm w internecie.

Platforma umożliwia komunikację elektroniczną za pomocą email, sms, web-push, web pop-up, smart web pop-up i chatbot. Pozwala na segmentację odbiorców, aktywne zarządzanie bazami i zgodami, rozbudowę baz danych o nowe informacje, stosowanie silników rekomendacyjnych, wielowymiarową analizę i raportowanie danych, a także dowolną konfigurację i dopasowanie ściśle do potrzeb użytkownika. ExpertSender dostarcza ponad 20 mld wiadomości rocznie na zlecenie ponad 360 klientów, czytamy dalej.

"Naszymi klientami są duże i średnie przedsiębiorstwa, ale też mniejsze. Działają one głównie na rynku e-commerce, który jest w fazie dynamicznego rozwoju. To jednocześnie sektor z ogromnym potencjałem. Według naszych założeń, w ciągu pięciu lat globalny rynek e-commerce powinien rosnąć równie intensywnie na poziomie CAGR 9-11%, a polski rynek e-commerce w tempie jeszcze wyższym. Nasza firma już jest beneficjentem dynamicznego rozwoju e-commerce. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, własną infrastrukturę, która pozwala na wysyłanie 300 mln wysoko spersonalizowanych wiadomości email na dobę. Dzięki rozwiązaniom automatycznego marketingu ExpertSender również skutecznie wspiera kampanie marketingowo-reklamowe podmiotów z branży e-commerce" - powiedziała COO Anna Flis.

ExpertSender zamierza w dalszym ciągu umacniać i rozwijać pozycję liczącego się międzynarodowego dostawcy technologii, oferowanej w modelu CPaaS, służącej do zarządzania komunikacją wielokanałową. Model biznesowy spółki jest skalowalny, a klienci - w dużej mierze powiązani z e-commerce - zdywersyfikowani branżowo. Spółka ma wieloletnie i stabilne relacje z klientami, średnioroczny przychód z klienta (ARPU) sięgnął 86 tys. zł w 2020 r. wobec 85 tys. zł w 2019 r., podano także.

W ujęciu geograficznym 38% przychodów generują klienci w Europie (poza Polską), 23% w Ameryce Północnej, 14% w Rosji, 12% w Polsce, 7% w Brazylii, 4% w Chinach. Średnioroczny wzrost przychodów w latach 2018-2020 ExpertSender wyniósł 19,7%

"Dzięki realizacji przyjętej strategii oczekujemy przynajmniej podwojenia organicznej wartości wyniku EBITDA w 2024 r. względem 2021 r., a co za tym idzie zakładamy utrzymanie wysokiego poziomu gotówki generowanej z działalności operacyjnej, którą planujemy dzielić się z akcjonariuszami w formie dywidendy. Intencją zarządu jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 50% zysku netto za dany rok obrotowy. Ostateczna decyzja dotycząca rekomendacji dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2022 będzie uzależniona od aktualnej sytuacji finansowej i płynnościowej oraz realizacji planów inwestycyjnych i akwizycyjnych spółki" - powiedział CFO Jakub Szudejko.

Po trzech kwartałach 2021 r. spółka wypracowała 14,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 16,1% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 r. Marża EBITDA wyniosła po trzech kwartałach 2021 r. 49,5% wobec 46,2% w tym okresie w 2020 r.

ExpertSender tworzy kampanie email od ponad 13 lat. Firma stworzyła narzędzie, które za pomocą wysyłki zautomatyzowanych kampanii marketingowych pozwala zwiększać sprzedaż w e-commerce dzięki wielokanałowej komunikacji z klientami, opartej na danych. Swoje pierwsze kroki stawiała w USA, żeby po kilku latach zacząć działać na rodzimym rynku. Obecnie dostarcza ponad 20 mld wiadomości rocznie na zlecenie ponad 360 klientów.

(ISBnews)