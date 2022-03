Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1,17 mln zł wobec 4,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,41 mln zł w 2021 r. wobec 10,89 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 12,65 mln zł wobec 4,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Movie Games to wywodzący się z Polski globalny wydawca gier wideo, notowany na NewConnect od grudnia 2018 r. Portfolio Movie Games zawiera gry przygodowe ("Lust for Darkness", "Lust from Beyond", "Lust from Beyond: M Edition"), symulatory ("Drug Dealer Simulator", "Gas Station Simulator", "MythBusters" i "Alaskan Truck Simulator"), a także inne gatunki, takie jak strategia czy city builder. W roku 2021 Movie Games, wspólnie ze studiem produkcji, postprodukcji i efektów specjalnych Platige Image, założyło Image Games, studio developerskie indie premium skupiające się na grach role-playing klasy indie AA. Akcjonariusze spółki mają 14 kwietnia zdecydować o przejściu na rynek główny GPW.

(ISBnews)