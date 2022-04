Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 53,61 mln zł wobec 2,89 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 79,68 mln zł wobec 22,81 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 348,8 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 232 mln zł rok wcześniej.

W 2021 r. spółka miała 66,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 39,93 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 069,93 mln zł w porównaniu z 853,71 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody Grupy VRG w 2021 roku wyniosły 1,07 mld zł i były znacząco, bo aż o 25,3% wyższe niż w roku 2020. Tym samym Grupa VRG przebiła poziom przychodów z historycznie rekordowego do tej pory roku 2019. Na osiągnięcie sprzedaży na poziomie ponad 1 mld złotych, czyli celu Grupy VRG na 2021 rok, złożyły się korzystne tendencje zarówno w sprzedaży w salonach stacjonarnych jak i online. Na wzrost sprzedaży w salonach stacjonarnych pozytywny wpływ miała odbudowa popytu konsumenckiego towarzysząca rosnącemu poziomowi wyszczepienia w Polsce. Po administracyjnym zamknięciu salonów stacjonarnych w styczniu oraz od 20 marca do 4 maja, obserwowaliśmy bardziej dynamiczny niż rok wcześniej powrót do życia społeczno-gospodarczego, co pozytywnie wpłynęło na traffic w naszych salonach" - napisał p.o. prezesa Jan Pilch, w liście załączonym do raportu.

Dynamiczne wzrosty sprzedaży stacjonarnej miały miejsce mimo prowadzonej optymalizacji sieci salonów. 2021 rok Grupa VRG zamknęła siecią 550 salonów w 106 miastach w całej Polsce, operując na 52,3 tys. m2 powierzchni.

Jednocześnie, po rekordowym 2020 roku, dobrze radziła sobie również sprzedaż internetowa, której udział w sprzedaży Grupy VRG w 2021 roku wyniósł 18,2%.

"Przychody segmentu odzieżowego wyniosły 569,6 mln zł, rosnąc o 14% rok do roku. Kolekcje marek odzieżowych zarówno Wiosna/Lato jak i Jesień/Zima zostały dobrze przyjęte przez klientów. Docenili oni szerszą ofertę smart casual w marce Bytom, rozwój kolekcji damskiej w Vistuli oraz jej ofertę formalnej odzieży męskiej, poszerzanie asortymentu Wólczanki zgodnie z ideą 'total look' oraz modową świeżość stylistyki Deni Cler. Dwucyfrowe wzrosty sprzedaży miały miejsce pomimo kontynuacji optymalizacji sieci salonów stacjonarnych (ich powierzchnia spadła o 2,6% rok do roku), pokazując słuszność koncepcji omnichannelowej. Ważnym elementem ewolucji sieci stacjonarnej był nowy format salonów marki Wólczanka, który swoją premierę miał w maju 2021 roku, oraz marki Vistula, który został uruchomiony w grudniu 2021 roku" - wskazał także p.o. prezesa.

W segmencie jubilerskim przychody w 2021 roku wyniosły 500,3 mln zł, co stanowi 42% wzrostu rok do roku.

"Tak wysokie dynamiki reprezentująca segment jubilerski marka W.Kruk wypracowała ze względu na szeroką ofertę zarówno biżuterii jak i zegarków. Korzystne trendy marka notowała zarówno na sprzedaży biżuterii złotej jak i srebrnej. Bardzo dobrze przyjęła się ubiegłoroczna flagowa autorska kolekcja biżuterii i akcesoriów MEA, stworzona we współpracy z nową ambasadorką marki - Magdą Mołek. Jednocześnie, sprzedaż wsparta była mocnym popytem na zegarki, w szczególności na luksusowe marki Rolex i Patek Philippe, na sprzedaż których Grupa VRG posiada wyłączność. Pozytywnie na sprzedaż wpłynął również rozwój powierzchni handlowej (ponad 3% wzrostu rok do roku), wspartej otwarciami salonów franczyzowych" - dodał Pilch.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 0,13 mln zł wobec 53,91 mln zł straty rok wcześniej.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2020 r. wyniosły ok. 853 mln zł.

(ISBnews)