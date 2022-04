Reklama

Reklama

"W miarę jak zmniejszały się lockdowny, rosły wskaźniki szczepień, a ludzie powoli uczyli się żyć z wirusem, obserwowaliśmy powrót do zakupów w lokalnych sklepach niezależnych, co zaowocowało ogólnie lepszym drugim półroczem i zdecydowanie lepszym czwartym kwartałem 2021 r. Szczególnie dobrze radzili sobie nasi partnerzy franczyzowi oraz Frisco - największy supermarket internetowy w Polsce, który po raz kolejny okazał się idealnym modelem dla świata po pandemii. Odwrócenie niekorzystnego dla Grupy Eurocash trendu z pierwszego półrocza 2021 r. widać szczególnie w wynikach pierwszego kwartału br. Rok 2022 rozpoczął się dla Grupy Eurocash bardzo dobrze - sprzedaż grupy rośnie powyżej 10% r/r, co przekłada się na polepszenie wszystkich wskaźników biznesowych, które w dodatku sytuują się na znacznie wyższym poziomie niż w porównywalnym okresie przed pandemią" - powiedział Surówka, cytowany w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash wyniosły w 2021 r. 26 281,43 mln zł, tj. o 3,48% więcej niż w poprzednim roku. Wzrost ten był związany z poprawą sprzedaży we wszystkich segmentach działalności. Marża brutto Grupy Eurocash w 2021 roku zmniejszyła się o 0,19 pkt proc. r/r i wyniosła 12,97%, podano w sprawozdaniu zarządu do wyników za 2021 r.

W 2021 r. zysk EBIT wyniósł 97,53 mln zł wobec 231,71 mln zł zysku rok wcześniej, a wynik EBITDA - odpowiednio: 708,16 mln zł wobec 785,23 mln zł rok wcześniej.

W całym 2021 r. znormalizowana EBITDA, tj. po wyłączeniu odpisów w segmencie detalicznym, była na zbliżonym poziomie co rok wcześniej i wyniosła 782 mln zł.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)